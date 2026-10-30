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Al Nassr v Al Kholood - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traduit par

Vidéo : un journaliste saoudien qualifie Ronaldo de joueur « affamé » !

Al Nasr FC vs Al Kholood
Al Nasr FC
Al Kholood
Saudi Pro League
C. Ronaldo
Arabie saoudite
Portugal

Le meilleur buteur de l'histoire du football continue d'attirer tous les regards

Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, continue d'attirer tous les regards en Roshn Saudi League, après avoir mené son équipe à une victoire spectaculaire face à Al-Khaleej sur le score de 5-3, jeudi soir, dans le cadre de la douzième journée, lors d'une rencontre qui a été marquée par une nouvelle performance offensive éclatante de la star portugaise, qui a continué de prouver sa grande passion pour marquer des buts.

Ronaldo a inscrit son triplé aux 66e, 72e et 81e minutes, menant Al-Nassr à récolter trois points précieux et portant son total à 8 buts en Roshn League, à égalité avec Tijjani Reijnders à la deuxième place du classement des buteurs, derrière l'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, en tête avec 12 buts.

À lire aussi : revenu pour se venger, Ronaldo bat le record de Toney et talonne Youssef En-Nesyri

À propos de la performance du capitaine d'Al-Nassr, le journaliste Khaled Al-Shanif a salué sa passion et son envie permanente de marquer, lors de son intervention dans l'émission « Dorina Ghair », déclarant : « Je n'ai vu aucun joueur posséder la même envie que celle dont fait preuve Ronaldo. C'est un joueur affamé, sans le moindre doute. »

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Al-Shanif a ajouté : « La faim n'est pas une mauvaise chose dans le monde du football. Il veut toujours marquer. Il avait inscrit un doublé, mais il a continué de courir à la 81e minute depuis le milieu de terrain, sur une attaque quasiment terminée, il est arrivé dans la surface de réparation et a marqué », en référence au troisième but par lequel Ronaldo a complété son triplé.

Le journaliste saoudien a poursuivi en évoquant le secret de la particularité de la star portugaise, affirmant que la passion, l'ambition et l'envie de marquer représentent ce qui le distingue le plus des autres, avant de citer l'image de son troisième but, déclarant : « C'est ce qui distingue Ronaldo des autres : la passion, l'ambition et l'envie. Il a 42 ans et il est arrivé dans la surface de réparation avant Felix, qui en a 25. »

L'éloge d'Al-Shanif est venu mettre en lumière un autre aspect de la performance de Ronaldo, au-delà des chiffres et des buts, puisque l'envie du capitaine d'Al-Nassr ne s'est pas arrêtée à inscrire un doublé ou à assurer l'avance de son équipe, mais il a continué de courir jusqu'aux derniers instants de l'attaque, pour se récompenser d'un troisième but et confirmer la persistance de sa passion pour la compétition et pour marquer.

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