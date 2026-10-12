Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a surpris le public par un geste remarqué à l'issue de la rencontre face aux Ouzbeks de Neftchi, en exprimant son attachement au Royaume d'Arabie saoudite par une initiative qui a attiré l'attention, dans un contexte marqué par la situation et les développements que connaît la région ces derniers temps.

Ronaldo a conduit son équipe d'Al-Nassr à la victoire face à Neftchi sur le score de 3-1, lundi soir, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Elite. Il a contribué à ce succès en inscrivant le deuxième but à la 42e minute, après l'ouverture du score signée Angelo, avant que le défenseur ouzbek Buyan Siger n'ajoute un but contre son camp en seconde période.

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Avant le coup d'envoi, la star portugaise est apparue en train d'embrasser le drapeau saoudien figurant sur le maillot d'Al-Nassr, une image forte qui traduit sa considération pour le pays dans lequel il poursuit son aventure professionnelle depuis son arrivée chez « Al-Alami ». Il a ensuite réaffirmé cette position d'une autre manière au terme de la rencontre.

Pendant qu'il célébrait la victoire, Ronaldo a réclamé aux supporters une écharpe portant le drapeau saoudien, avant de la poser sur ses épaules, un geste qui intervient en pleine actualité régionale et qui a donné à sa célébration une dimension dépassant la simple joie du succès et des trois points engrangés dans la compétition continentale.

Le geste du capitaine d'Al-Nassr a retenu tous les regards, en associant la célébration de la victoire à l'expression de son attachement au Royaume, à un moment où l'équipe cherche à poursuivre son parcours asiatique sur des résultats positifs. Par ces images, Ronaldo a confirmé que sa présence sur les pelouses saoudiennes ne se limite pas à ce qu'il produit sur le terrain, mais s'étend aussi à des gestes qui suscitent l'intérêt du public et des observateurs.







