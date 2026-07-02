Vidéo : un expert en arbitrage explique pourquoi un penalty a été accordé à la Belgique face au Sénégal

Le penalty accordé à la Belgique face au Sénégal lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, l'équipe arbitrale ayant dû procéder à une longue consultation de la technologie d'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) avant de prendre sa décision finale.

Lors de cette rencontre dirigée par Saïd Martínez, assisté à la vidéo par Guillermo Pacheco Larios, l’examen des images a duré près de sept minutes avant que l’arbitre n’accorde finalement un penalty à la Belgique.

Yuri Tielemans a transformé la sentence pour offrir à la Belgique une victoire 3-2, inscrivant ainsi le but le plus tardif de l’histoire de la Coupe du monde.

La Belgique affrontera donc les États-Unis, pays hôte, au tour suivant. Retrouvez ci-dessous la date de cette rencontre ainsi que le programme des autres matches déjà fixés.

Que s’est-il passé ?

Tielemans s’est élancé pour reprendre un centre dans la surface sénégalaise avant de tomber au sol suite à une intervention du milieu de terrain Lamine Camara.

L’arbitre n’a dans un premier temps signalé aucune faute et a ignoré les réclamations des joueurs belges qui réclamaient un penalty.

Mais l’assistance vidéo est intervenue et a demandé à l’arbitre principal de visionner les images pour vérifier la possibilité d’accorder un penalty à la Belgique.

Après un examen minutieux des images, la salle VAR a conclu que Lamine Kamara avait frappé Tielemans au niveau du dos sans toucher le ballon, et a recommandé à l’arbitre de visionner la séquence sur l’écran de bord.

Après plusieurs minutes d’analyse, l’arbitre a conclu à une faute et a accordé un penalty en faveur de la Belgique.

Le défenseur sénégalais s’est mis lui-même dans le pétrin.

De son côté, l’ancien arbitre anglais Andy Davies a estimé : « Cette décision peut sembler très sévère pour l’équipe du Sénégal, car le contact établi par Lamine Camara à l’arrière de la jambe de Tielemans était très limité. »

Il a ajouté, sur la chaîne américaine ESPN : « Mais d’un point de vue arbitral, un défenseur qui effectue ce genre d’intervention sans toucher le ballon, puis heurte l’arrière de la jambe de l’attaquant, s’expose au risque de se voir infliger une faute. »

Une fois devant l’écran, l’arbitre n’avait guère le choix, les images montrant clairement un contact sans ballon.

Davies a conclu son analyse en rappelant que, « compte tenu des critères stricts appliqués lors de ce tournoi en matière d’intervention de la technologie vidéo, cette décision reste l’un de ces cas qui auraient pu être tranchés dans un sens comme dans l’autre ».