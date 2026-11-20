Partager Suivez GOAL sur Google

Le Turc Merih Demiral, défenseur d'Al-Ahli, a pris le dessus dans son éternel conflit avec les supporters du rival historique, Al-Nassr, à l'issue du Clasico qui a opposé les deux équipes en Roshn Saudi League.

Publicité

Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à Al-Nassr lors du match qui a opposé les deux équipes ce vendredi , au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre d'une rencontre en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Au coup de sifflet final, Demiral a attiré tous les regards par ses célébrations appuyées devant les supporters d'Al-Ahli et d'Al-Nassr, au stade Al-Inma de Djeddah.

Dans un premier temps, Demiral a couru vers les supporters d'Al-Ahli en désignant l'écusson du club sur sa poitrine.

Le défenseur turc s'est ensuite emparé d'un drapeau d'Al-Ahli, avant de se diriger vers le rond central pour l'y planter, un geste qui a provoqué certains joueurs d'Al-Nassr, avec lesquels il a eu une altercation.

Publicité Publicité

Demiral ne s'est pas arrêté là : les caméras l'ont montré en train de faire le chiffre 2 avec ses doigts en direction de certains supporters présents au stade Al-Inma, ce que certains ont interprété comme une allusion aux deux titres du club en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Related Topics

Ces gestes s'inscrivent dans le prolongement du bras de fer qui oppose Demiral aux supporters d'Al-Nassr depuis le Clasico disputé entre les deux équipes en avril dernier, à l'occasion duquel il avait eu des accrochages avec plusieurs joueurs.

Le défenseur turc a été l'un des grands artisans de ce Clasico et l'une des principales raisons de la victoire de son équipe, au point de recevoir le trophée d'homme du match, une distinction qu'il remporte rarement.

Publicité

Demiral avait d'ailleurs trouvé le chemin des filets à la 31e minute de jeu, après une sortie manquée du Brésilien Bento, gardien du club de la capitale : le ballon lui est parvenu devant le but vide et il l'a poussé au fond d'une tête.

Mais l'arbitre argentin Facundo Tello, après avoir accordé le but, a eu recours à l'assistance vidéo avant de finalement l'annuler, estimant que Bento avait été gêné par Ziyad Al-Johani, milieu de terrain d'Al-Ahli.

Publicité

Cette décision a provoqué la colère du Néerlandais Marino Bosic, entraîneur d'Al-Ahli, qui est allé discuter avec l'arbitre de la rencontre en faisant valoir que le but était valable.

Fahad Al-Mirdasi, ancien arbitre saoudien, n'a pas partagé l'avis de l'arbitre de la rencontre, assurant que le but était valable en l'absence de contact.

Publicité

« À la 31e minute, décision erronée d'annuler le but d'Al-Ahli », a déclaré Al-Mirdasi, dans des propos relayés par le compte officiel de l'émission « Nadina » sur la chaîne « MBC 1 ».

Il a précisé : « Le joueur d'Al-Ahli Ziyad Al-Johani n'a commis aucune faute sur le gardien d'Al-Nassr Bento Matheus. L'arbitre vidéo a eu tort d'appeler l'arbitre, le but aurait dû être accordé. »

Publicité

Le suspense s'est poursuivi en seconde période, grâce au même Merih Demiral, qui a obtenu un penalty pour Al-Ahli à la 67e minute de jeu.

Demiral a reçu un centre dans la surface de réparation, Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a tenté de le suivre, et le défenseur turc est tombé au sol en réclamant un penalty.

Publicité

L'arbitre argentin a d'abord ignoré les protestations des joueurs d'Al-Ahli, avant d'avoir recours à l'assistance vidéo pour revoir l'action de près, puis d'accorder finalement un penalty à Al-Ahli.

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, n'a pas tremblé : il s'est chargé du penalty et l'a frappé en force sur la droite du gardien brésilien Bento, qui n'a pas pu l'atteindre, inscrivant ainsi le deuxième but du club de Djeddah à la 71e minute de jeu.

Publicité

Le coup de grâce est tombé à la 75e minute de jeu, lorsque l'Arménien Edouard Spertsyan, milieu de terrain d'Al-Ahli, a délivré un centre sur corner que le défenseur brésilien Roger Ibañez a transformé d'une tête, inscrivant le troisième but du club de Djeddah.

À noter que cette victoire permet à Al-Ahli de porter son total à 24 points, ce qui le place au quatrième rang du classement du championnat saoudien, à 4 points d'Al-Nassr, troisième et bloqué à 28 points.