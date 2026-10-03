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Vidéo : un début électrique, les Émirats arabes unis mettent Oman sous pression

Emirats Arabes Unis vs Oman
Emirats Arabes Unis
Oman
Gulf Cup
O. Camara
Émirats arabes unis
Oman

Une tête concrétise les offensives des Émirats arabes unis

Le match entre les Émirats arabes unis et Oman en demi-finale de la « Coupe du Golfe 27 » a débuté ce samedi soir avec beaucoup d'intensité, les Émirats parvenant à mettre leur adversaire sous pression après 22 minutes de jeu, dans une rencontre accueillie par le stade Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah.

Après des attaques échangées entre les deux sélections, Mamadou Coulibaly a reçu une passe sur le côté gauche, puis a adressé un centre décisif sur la tête d'Othmane Camara, qui a propulsé le ballon au fond des filets, au milieu des défenseurs d'Oman.



Le but de Camara porte le numéro 46 pour la sélection des Émirats arabes unis dans les filets de son homologue omanaise, dans l'histoire des confrontations entre les deux sélections, toutes compétitions confondues.

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Le vainqueur du match entre les Émirats arabes unis et Oman devrait disputer la finale de la « Coupe du Golfe 27 » face à la sélection saoudienne, qui a battu le Qatar aux tirs au but 3-2 ce soir, après la fin du temps réglementaire sur un score nul et vierge.

La finale de la Coupe du Golfe « Coupe du Golfe 27 » se tiendra le 6 octobre courant au stade Al-Inma, dans la cité sportive du Roi Abdullah à Djeddah.

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