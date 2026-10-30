Al-Ittihad a subi un coup dur précoce lors de son affrontement face à Abha, ce vendredi soir, dans le cadre de la douzième journée de la Saudi Pro League, après qu'un de ses éléments importants a été victime d'une blessure soudaine qui a bouleversé les calculs du staff technique dans les premières minutes de la rencontre.

Cette blessure est survenue à un moment délicat pour « Al-Amid », qui se prépare à disputer un match continental important face à Al-Aïn, aux Émirats arabes unis, lundi prochain, dans le cadre de la quatrième journée de l'AFC Champions League Elite, ce qui suscite l'inquiétude quant à la disponibilité du joueur avant cette échéance.

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Après seulement 8 minutes de jeu dans le match face à Abha, le Colombien Richard Rios, milieu de terrain d'Al-Ittihad, s'est blessé à la suite d'un tacle appuyé d'un joueur de l'équipe adverse, pour s'effondrer sur la pelouse en proie à des douleurs manifestes.

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Rios n'a pas pu poursuivre la rencontre, puisqu'il a quitté la pelouse en larmes après avoir éprouvé des difficultés à marcher normalement, ce qui a poussé l'Allemand Jens Vessing, directeur technique d'Al-Ittihad, à procéder à un changement forcé précoce.

Vessing a décidé de faire entrer Ahmed Al-Ghamdi à la place du joueur colombien, dans une tentative de gérer la situation et de terminer le match, tandis que le staff technique attend de connaître les détails de la blessure et d'évaluer son état médical dans les heures à venir.

La blessure de Rios intervient quelques jours avant l'affrontement asiatique face à Al-Aïn, plaçant sa participation au prochain match en question, dans l'attente des examens médicaux qui détermineront la nature de la blessure et la durée de son absence, ainsi que sa capacité à être présent pour l'échéance continentale.