Vidéo : Un combat, pas un match… Un tacle brutal arrache la chaussure de la star portugaise face à l’Espagne

Le match Portugal-Espagne a été marqué par une scène pour le moins inattendue, qui a immédiatement captivé les supporters et enflammé les réseaux sociaux.

On a ainsi pu voir Pedro Neto, l'ailier du Portugal et de Chelsea, poursuivre le jeu avec une chaussure déchirée à l'arrière après un tacle appuyé de l'arrière espagnol Marc Cucurella, lors du huitième de finale de la Coupe du monde disputé au stade AT&T de Dallas (États-Unis) ce lundi soir.

Selon le journal The Sun, « Neto a reçu un coup à l’arrière du pied lors d’un tacle, ce qui a provoqué une déchirure de sa chaussure et l’apparition d’un trou bien visible ; il a toutefois continué à jouer pendant quelques minutes avant d’être contraint de la changer ».

Une séquence d’autant plus surprenante que l’arbitre n’a pas sanctionné le joueur espagnol impliqué.

Le journal a relayé plusieurs réactions de supporters : l’un d’eux s’est interrogé : « Pedro Neto est-il sorti avec une chaussure trouée ? », tandis qu’un autre a commenté : « Comment la chaussure de Neto a-t-elle pu finir dans cet état sans que l’arbitre ne sorte le moindre carton ? ».

Un troisième supporter a ironisé : « La chaussure de Pedro Neto est complètement déchirée… On dirait que les actions de Nike vont chuter ! », tandis qu’un autre s’est contenté de commenter : « L’une des chaussures de Neto a été complètement détruite. »

Cet incident est survenu lors d’une première période dominée par la prudence et l’équilibre entre les deux formations, avant que la lutte pour une place en quarts de finale ne se poursuive. Le vainqueur affrontera le gagnant du match États-Unis – Belgique.