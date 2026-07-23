L'entraînement du Barça, ce jeudi, dans la cité sportive Joan Gamper, en préparation du coup d'envoi de la nouvelle saison, en août prochain, a été marqué par la présence d'un invité surprise.

Eric García, joueur du Barça sacré champion du monde avec la sélection espagnole, s'est présenté aux installations de Barcelone pour saluer ses coéquipiers avant de débuter ses vacances.

Le défenseur central catalan, qui a disputé sa première Coupe du monde dans les dernières minutes de la finale face à l'Argentine, fait partie des huit joueurs de Barcelone qui ont remporté la Coupe du monde 2026.

García a été accueilli aux entraînements de Barcelone par des félicitations et des embrassades, et l'entraîneur allemand Hansi Flick l'a félicité, tout comme l'ont fait de nombreux joueurs de l'équipe tels que Gerard Martín, Marc Casadó, Héctor Fort et Roony Bardghji, dans une ambiance chaleureuse sur la pelouse du stade Sant Joan Despí.

La présence de García a été l'élément le plus marquant de la séance d'entraînement, au cours de laquelle l'entraîneur allemand a de nouveau fait appel à plusieurs joueurs du Barça Atlètic et de l'équipe des jeunes (Juvenil A), en raison de l'absence d'un grand nombre de joueurs internationaux.







