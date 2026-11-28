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L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, continue d'écrire l'histoire de la Roshn Saudi League après avoir de nouveau trouvé le chemin des filets face à Al-Taawoun.

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Al-Ahli recevait Al-Taawoun ce samedi au stade Al-Inma de Djeddah , en clôture de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

Alors qu'Al-Ahli était mené 1-0, Ivan Toney a réussi à égaliser à la deuxième minute du temps additionnel.

L'attaquant anglais a repris de volée du pied droit un excellent centre du milieu de terrain arménien Eduard Spertsyan, glissant le ballon entre les jambes du Brésilien Mailson, gardien d'Al-Taawoun.

Toney a ensuite inscrit son deuxième but, le deuxième de son équipe, à la 72e minute, sur un penalty obtenu par l'ailier brésilien Wenderson Galeno, que l'attaquant anglais a transformé avec brio.

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Selon le compte consacré aux statistiques de la Roshn Saudi League sur « X », Ivan Toney a marqué lors d'un septième match consécutif avec Al-Ahli dans la compétition.

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Au cours de ces sept rencontres, l'attaquant anglais a inscrit 11 buts, soit près de 3 buts tous les deux matchs, un rythme extrêmement élevé.

Toney devra marquer au moins une fois lors du prochain match pour égaler sa série historique en Roshn Saudi League, lorsqu'il avait marqué lors de 8 rencontres consécutives dans la compétition la saison dernière.

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Par ailleurs, le joueur de 30 ans a atteint la barre des 16 buts cette saison en Roshn Saudi League, alors qu'il n'a disputé que 11 matchs, un total historique et sans précédent dans la compétition.

D'après les statistiques de la Roshn Saudi League, Toney a dépassé le Brésilien Wesley Lopes, ancienne star d'Al-Hilal, auteur du meilleur départ de l'histoire du championnat avec 14 buts après 11 matchs lors de la saison 2012-2013.

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Ivan Toney consolide sa première place au classement des buteurs de la saison en Roshn Saudi League avec 16 réalisations, soit 7 longueurs d'avance sur le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, deuxième avec 9 buts.

Ronaldo n'a pas marqué lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League, à l'occasion de la victoire 1-0 face à Al-Hazm, ce samedi, au stade de la King Abdullah Sport City de Buraydah.

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L'unique but d'Al-Nassr a été inscrit par son autre milieu de terrain portugais, Samu Costa, à la 25e minute, après avoir récupéré le ballon dans la surface face au but vide, à la suite d'une confusion.

Ronaldo n'a donc pas progressé dans sa quête du 1 000e but de sa carrière, qui ferait de lui le premier joueur de l'histoire à réaliser cet exploit : son compteur reste bloqué à 987 buts.

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À noter qu'Ivan Toney a terminé deuxième du classement des buteurs du championnat saoudien lors des deux dernières saisons, à deux buts de Ronaldo lui-même en 2024-2025, puis à un seul but du Mexicain Julián Quiñones, star d'Al-Qadsiah, la saison dernière.