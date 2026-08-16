Arsenal a été sacré vainqueur du Community Shield anglais après avoir dominé Manchester City dans le jeu comme au tableau d'affichage et l'avoir battu (3-0), ce dimanche, au Millennium Stadium de Cardiff, au pays de Galles, s'adjugeant ainsi le titre pour la 18e fois de son histoire.

Arsenal, tenant du titre de Premier League, a démarré la rencontre sur les chapeaux de roue et n'a eu besoin que de 23 secondes pour inscrire son premier but, par l'intermédiaire de Riccardo Calafiori après avoir reçu une superbe passe de son coéquipier Myles Lewis-Skelly.









Malgré cette ouverture précoce du score dans les premières secondes de la partie, les joueurs des Gunners n'ont pas reculé tout au long des 90 minutes ; ils ont été les plus dangereux et ont continué de multiplier les offensives sur les cages de Manchester City.

De l'autre côté, Manchester City ne s'est jamais vraiment montré durant les deux mi-temps, hormis quelques rares occasions, dans un match presque totalement contrôlé par Arsenal.

Arsenal a maintenu son rythme élevé après son premier but et a inscrit le deuxième à la 28e minute : sur un centre de Martin Ødegaard, la recrue Christos Tzolis a remis le ballon de la tête, et Kai Havertz l'a envoyé d'une autre tête dans les filets de City.









Malgré une possession relative du ballon, les joueurs de Man City n'ont pas réussi à menacer les cages du gardien David Raya lors d'une première période qui s'est achevée sur l'avance des Gunners (2-0).

En seconde période, Enzo Maresca, le nouvel entraîneur de Manchester City, a tenté de dynamiser ses rangs en faisant entrer Jack Grealish, Omar Marmoush et Rayan Cherki, mais sans changement ni sur le plan du jeu ni sur celui du score.

Arsenal, lui, est resté maître et en contrôle du rythme du match, jusqu'à inscrire le troisième but par l'intermédiaire de Martin Ødegaard à la 48e minute, sur une superbe passe de Tzolis : le Norvégien a transpercé la surface de réparation des Citizens et a logé le ballon sans difficulté dans les filets du gardien Gianluigi Donnarumma.









Après le troisième but, Mikel Arteta, l'entraîneur d'Arsenal, a procédé à plusieurs changements successifs pour ménager ses joueurs et donner du temps de jeu à d'autres, notamment Bukayo Saka, Viktor Gyökeres et Eberechi Eze.

Les joueurs de Man City ont paru abdiquer après le troisième but des Gunners, tandis que les joueurs du club londonien ont gâché plusieurs autres occasions qui auraient pu offrir à Arsenal une victoire plus large en ce début de saison anglaise.

Cette lourde défaite risque de semer le doute dans l'esprit des supporters de Manchester City, alors que l'entraîneur historique Pep Guardiola est parti à l'issue de la saison dernière et qu'Enzo Maresca lui a succédé à ce poste.