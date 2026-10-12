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Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Vidéo : Trincão endosse le costume de Riyad Mahrez avec Al-Ahli

Al-Wasl vs Al Ahli
Al-Wasl
Al Ahli
AFC Champions League Elite
Trincao
Émirats arabes unis
Arabie saoudite
Portugal

Le magicien portugais continue de briller

Le Portugais Francisco Trincao, ailier d'Al Ahli Djeddah, a endossé le costume de l'Algérien Riyad Mahrez avec « Al Raqi », après avoir inscrit un superbe but face à Al Wasl, ce lundi soir, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions d'Asie Élite.

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Le magicien portugais a réussi à inscrire le deuxième but de la rencontre à la 56e minute, d'une frappe du pied gauche depuis l'intérieur de la surface de réparation, que le gardien d'Al Wasl n'a pas su maîtriser.

Cela est arrivé après qu'il avait également délivré la passe décisive sur le premier but, signé Roger Ibanez d'une tête à la 20e minute de la première période : le magicien portugais a adressé un centre magnifique que le défenseur brésilien a dévié au fond des filets.


Trincao en est ainsi à sa neuvième implication décisive en 12 matches avec Al Ahli cette saison, toutes compétitions confondues, avec 6 buts et 3 passes décisives.

Fait marquant : Trincao s'est chargé de tirer les corners du côté droit, mission qui incombait auparavant à Mahrez, et il a de plus inscrit un but copie conforme du style du magicien algérien, devenant jusqu'ici son héritier légitime avec « Al Raqi » dans les moindres détails.

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