La star égyptienne Mahmoud Hassan Trézéguet a ouvert son compteur de buts avec sa nouvelle équipe, Al-Riyadh, ce mardi, face à Al-Shabab, dans le cadre de la troisième journée de la Saudi Pro League 2026-2027.

La rencontre entre Al-Riyadh et Al-Shabab s'est soldée par un score de 3-3, sachant que l'équipe de Trézéguet a terminé le match à dix après l'expulsion de Kader Keïta à la 61e minute.

Trézéguet a ouvert le score de la rencontre à la 32e minute, après avoir reçu le ballon dans la surface de réparation, avant d'envoyer une frappe puissante à la gauche du gardien d'Al-Shabab, qui a fini au fond des filets. Il a également confirmé sa belle prestation en délivrant une passe décisive sur un autre but.

Après le match, Trézéguet a déclaré qu'il se sentait à l'aise dans le Royaume et qu'il était dans son second pays, affirmant que la Roshn Saudi League est actuellement l'un des meilleurs championnats du monde, et pas seulement du Moyen-Orient, et ce en s'appuyant sur son expérience dans les championnats de Turquie, de Belgique et d'Angleterre, selon ses propos.

Interrogé par le journaliste de « Thmanyah » Khaled Al-Arafa sur la possibilité de voir Al-Riyadh afficher ce même niveau élevé tout au long de la saison, il a répondu : « L'équipe dispose d'un entraîneur remarquable et le club met à disposition tous les moyens nécessaires pour offrir le meilleur niveau possible. Nous avancerons pas à pas, et si Dieu le veut, nous nous retrouverons en fin de saison avec Al-Riyadh à la place qu'il mérite. »

Al-Riyadh occupe la seizième place avec un seul point en trois matchs disputés en Roshn Saudi League : un match nul face à Al-Shabab et deux défaites, face à Al-Ettifaq 4-2 et face à Al-Nassr sur un score de quatre buts à zéro, tandis qu'il s'est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Roi après avoir éliminé Al-Zulfi sur le score de deux buts à zéro.

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