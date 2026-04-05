La légende du football tunisien, Tarek Diab, a surpris tout le monde en proposant un candidat inattendu pour prendre les rênes de l'Ittihad de Djeddah lors de la nouvelle saison, en remplacement du Portugais Sergio Conceição.

Des informations parues dans la presse font état du départ certain de Conceição à la fin de la saison en cours, en raison de ses relations tendues avec les joueurs et la direction, ainsi que d’une baisse notable des résultats.

Tarek Diab a déclaré sur la chaîne saoudienne « Thamania » : « La direction de l'Ittihad doit envisager l'entraîneur saoudien Saad Al-Shehri (entraîneur de l'Al-Ittifaq) pour diriger l'équipe dans la période à venir. »

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Il a ajouté : « Al-Shehri est meilleur que Conceição, et cela s’est vu à travers son excellent travail avec Al-Ittifaq cette saison, puisqu’il a clairement surpassé Brendan Rodgers, l’entraîneur de Al-Qadisiyah. »

Il a poursuivi : « Al-Shahri a réussi à s’imposer dans le vestiaire d’Al-Ittifaq et son empreinte technique est évidente pour tous. Je pense que s’il bénéficie du soutien et des moyens dont dispose Conceição, il accomplira de grandes choses avec Al-Ittihad. »

Il a conclu en disant : « Un grand entraîneur est celui qui travaille en silence puis laisse apparaître son empreinte, ce que Al-Shahri a fait avec Al-Ittihad, et j’espère qu’il aura une plus grande opportunité avec le soutien qu’il mérite. »







