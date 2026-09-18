Le journaliste Walid Al-Faraj a enflammé l'atmosphère avant la rencontre attendue entre Al-Ahli d'Arabie saoudite et les Sundowns, après être sorti avec des déclarations retentissantes lors de son émission « Rotana Sport avec Walid », dans lesquelles il a mêlé des critiques adressées au président de la Fédération saoudienne de football et un soutien à Al-Ahli avant sa bataille face au champion d'Afrique.

Quelques heures avant la rencontre qui oppose Al-Ahli aux Sundowns en finale de la Coupe intercontinentale des clubs, Al-Faraj a évoqué la présence attendue des responsables au match, avant de dévoiler sa position personnelle vis-à-vis du club saoudien et son ambition de voir la coupe revenir dans le Royaume.

Al-Faraj critique le président de la Fédération de football

Walid Al-Faraj a adressé une critique au président de la Fédération saoudienne de football, Yasser Al-Misehal, dans le cadre de son propos sur l'importance de la présence des responsables au match, affirmant que s'il était à sa place, il aurait tenu à être aux côtés d'Al-Ahli lors de cette occasion.

Al-Faraj a déclaré : « Si j'étais président de la Fédération de football à la place d'Al-Rzaiza, je serais présent avec Al-Ahli en finale de la Coupe intercontinentale. »

À lire également : Messi pousse Walid Al-Faraj à attaquer les stars de la sélection saoudienne

Les propos d'Al-Faraj s'inscrivent dans le cadre de sa vision de l'importance de soutenir Al-Ahli lors de la rencontre attendue, d'autant que le club représente le football saoudien face au champion d'Afrique et cherche à décrocher un nouveau titre après son sacre en Ligue des champions d'Asie Élite.

Un soutien clair à Al-Ahli avant la rencontre

Au-delà de sa critique du président de la Fédération de football, Al-Faraj a clairement affiché son soutien à Al-Ahli avant la rencontre, souhaitant que le club parvienne à ramener la coupe, dans un climat d'expectative qui entoure le match.

Al-Faraj a déclaré : « Je souhaite qu'Al-Ahli revienne avec la coupe ; certains ne le veulent pas, mais moi je souhaite qu'elle soit celle d'Al-Ahli. »

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora »

Les déclarations d'Al-Faraj portent un message de soutien direct au club avant le match, d'autant qu'Al-Ahli dispute une rencontre difficile face aux Sundowns sur le terrain de ces derniers, dans un match qui réunit le champion d'Asie et le champion d'Afrique et place le club saoudien devant une occasion de réaliser un nouvel exploit sur le plan continental.

Entre l'attaque contre l'absence du responsable telle que la perçoit Al-Faraj et le soutien public à Al-Ahli, ses déclarations sont venues ajouter une nouvelle dimension à l'atmosphère entourant la rencontre, qui suscite un grand intérêt populaire et médiatique avant le coup d'envoi.







