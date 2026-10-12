Le suspense du duel entre Al-Ahli Saoudien et Al-Wasl des Émirats, dans le cadre de la deuxième journée de l'AFC Champions League Elite, ne s'est pas limité à la lutte sur le rectangle vert, puisque la rencontre s'est transformée en une série de crises à répétition, qui ont débuté par des sifflets pendant l'hymne national saoudien, avant de dégénérer en altercation violente entre les joueurs, puis de s'envenimer à nouveau lors de la sortie sur blessure de Saleh Abou Al-Chamat.

L'histoire a commencé avant le coup d'envoi, lorsque les supporters d'Al-Wasl ont sifflé pendant l'hymne national saoudien, une scène qui a provoqué la colère de plusieurs joueurs d'Al-Ahli et qui a pesé sur l'ambiance de la rencontre dès ses premiers instants.

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Et à mesure que la compétition s'est intensifiée, les tensions se sont transportées sur la pelouse, la rencontre connaissant l'un de ses moments les plus chauds lorsque Saleh Abou Al-Chamat est entré en altercation avec Adrielson Silva, joueur d'Al-Wasl.

Abou Al-Chamat agressé, l'altercation s'enflamme

La situation est montée d'un cran entre Abou Al-Chamat et Adrielson après un échange de gestes et de mots entre les deux joueurs, avant que le joueur d'Al-Wasl ne porte un coup à la tête de l'ailier d'Al-Ahli, ce dernier s'écroulant au sol dans un climat de colère et de protestation.

L'incident a soulevé des interrogations sur la gestion arbitrale de la situation, d'autant que l'altercation a dégénéré en contact physique manifeste, alors que l'arbitre n'a brandi aucun carton rouge à l'encontre des joueurs impliqués dans les faits.









La mésaventure d'Abou Al-Chamat ne s'est pas arrêtée là, puisque le joueur d'Al-Ahli a été contraint de quitter la pelouse sur blessure environ une demi-heure avant la fin de la rencontre, évacué sur une civière motorisée dans une atmosphère électrique.

Mais le moment de sa sortie s'est à son tour transformé en un nouvel épisode de tension, après que le joueur a adressé aux supporters d'Al-Wasl des gestes interprétés comme une moquerie à leur égard et une invitation à se taire, ce qui a mis le feu à la colère des spectateurs présents dans les tribunes.

Des bouteilles d'eau visent Abou Al-Chamat, l'arbitre reste sans cartons

Pendant la sortie d'Abou Al-Chamat, l'ambiance a connu une escalade supplémentaire, des bouteilles d'eau ayant été lancées dans sa direction, selon les images qui ont circulé, aussi bien depuis les tribunes qu'à proximité du banc des remplaçants d'Al-Wasl, une scène qui a accentué la polémique autour de ce qui s'est produit durant la rencontre et soulevé des questions sur la manière de maîtriser la tension et de protéger les joueurs lorsqu'ils quittent le terrain.

Malgré la multiplicité des faits, des sifflets pendant l'hymne national à l'agression contre Abou Al-Chamat, puis aux jets de bouteilles d'eau lors de sa sortie sur blessure, l'arbitre n'a brandi aucun carton durant ces événements, selon les détails rapportés de l'incident.

Ainsi, le duel entre Al-Ahli et Al-Wasl est passé d'une confrontation continentale à une soirée pour le moins controversée, au milieu d'appels à réexaminer ce qui s'est passé et à sanctionner fermement tout débordement, afin que les querelles ne prennent pas le pas sur le football lui-même.







