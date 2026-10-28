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Atlanta Braves v Seattle MarinersGetty Images Sport
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Vidéo : scène cocasse, un chien fait irruption lors d'un match du championnat d'Égypte

National Bank vs Al Masry SC
National Bank
Al Masry SC
Premier League
Égypte

Un incident étrange

Le championnat d'Égypte de première division a été le théâtre d'un incident insolite, après qu'un chien a provoqué l'interruption de l'un des matchs pendant un certain temps.

L'incident s'est produit lors de la rencontre entre El Masry et Al Bank Al Ahly, ce mercredi, au stade international du Caire, pour la huitième journée de la phase de championnat de la compétition.

À la 84e minute de jeu, une scène cocasse s'est produite : un chien a pénétré sur la pelouse et s'est mis à y déambuler, sous le regard des joueurs et des supporters présents dans les tribunes.

L'arbitre Mahmoud Naji, qui dirigeait la rencontre, a été contraint d'interrompre le match jusqu'à la sortie du chien de la pelouse, afin de le reprendre normalement.

Rappelons que le phénomène de chiens envahissant la pelouse pendant les matchs est devenu une scène familière dans certains championnats au cours des dernières années.

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