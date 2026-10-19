Vidéo : Salem Al-Dossari va-t-il devenir un remplaçant à Al-Hilal ?

Le retour à la compétition de Salem Al-Dawsari, capitaine d'Al-Hilal, après une longue absence pour blessure, a soulevé des interrogations quant à sa place dans les plans de l'entraîneur italien Simone Inzaghi, lui qui s'est contenté d'entrer en jeu à la dernière minute face à Al-Hazm, une rencontre remportée par « le Leader » sur le score d'un but à zéro, dans le cadre de la dixième journée du championnat saoudien Roshn Pro League.

Salem a retrouvé les terrains après avoir été écarté des matchs d'Al-Hilal depuis le début de la saison en cours, à la suite d'une blessure au tendon du genou contractée lors de sa participation avec la sélection saoudienne à la Coupe du monde, qui l'avait conduit à subir une intervention chirurgicale en juillet dernier.

Mais son retour intervient à un moment où le poste d'ailier gauche fait l'objet d'une forte concurrence, avec l'éclosion du Néerlandais Crysencio Summerville, qui a su profiter de l'absence du capitaine saoudien pour afficher un niveau remarquable.

Salem Al-Dawsari va-t-il rester sur le banc ?

Plusieurs analystes de l'émission « Dawrina Ghair » se sont accordés sur la difficulté pour Salem Al-Dawsari de retrouver rapidement sa place de titulaire, compte tenu des options offensives dont dispose Inzaghi, en particulier après les prestations livrées par Summerville au poste d'ailier gauche.

Ahmed Atif a estimé que Salem restera un joueur remplaçant jusqu'à la fin de la saison, prévoyant qu'il ne jouera pas au détriment de Summerville au poste d'ailier gauche, laissant entendre qu'il sera difficile de modifier les choix de base de l'entraîneur italien dans le contexte de la concurrence actuelle au sein de l'équipe.

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Pour sa part, Sultan Al-Lahyani a estimé qu'Inzaghi pourrait tirer parti de Salem dans un rôle plus axial, mais il a écarté l'hypothèse de son retour dans le onze de départ au poste d'ailier gauche. De son côté, Abdulrahim Al-Jizawi a affirmé qu'Al-Dawsari est un grand joueur, mais que renoncer à l'un des joueurs de l'axe pour l'aligner serait une tâche difficile, prévoyant qu'il continuera à être utilisé comme remplaçant.

Ces avis placent le retour de Salem face à un défi sportif manifeste, puisqu'il ne s'agit pas seulement de retrouver sa forme physique après l'opération, mais aussi de rivaliser avec des joueurs qui ont su exploiter son absence, au premier rang desquels Summerville.

Cela étant, sa participation limitée à quelques minutes face à Al-Hazm ne suffit pas à elle seule pour juger de son rôle durant le reste de la saison, d'autant que le staff technique pourrait préférer lui accorder le temps nécessaire pour retrouver progressivement le rythme des matchs.

Entre les pronostics des analystes et la volonté de Salem de conserver sa place au sein d'Al-Hilal, la question demeure : le capitaine du « Leader » se contentera-t-il d'un rôle de remplaçant lors de la prochaine période, ou parviendra-t-il à retrouver son statut de titulaire avec Inzaghi ? La réponse se dessinera peu à peu à mesure que ses apparitions se multiplieront, et en fonction de sa capacité à retrouver son niveau d'avant la blessure, dans un contexte de forte concurrence pour les postes offensifs au sein de l'équipe.