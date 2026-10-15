Ce n'était pas qu'un simple match de Ligue Conférence, mais une soirée dominée par un seul capitaine. En Finlande, sur une pelouse synthétique qui avait inquiété la sélection égyptienne, Mohamed Salah a délivré une passe décisive, marqué un but, puis quitté le terrain en laissant la mission à ses coéquipiers, dans une rencontre folle marquée par 6 buts, un but direct sur corner et un penalty manqué.

Le club turc de Trabzonspor a signé une précieuse victoire à l'extérieur face au KuPS finlandais sur le score de 4-2, lors du match qui les a opposés ce jour au stade Tammelan, dans la ville de Tampere, dans le cadre de la Ligue Conférence européenne.

Première période : l'empreinte du capitaine

Trabzonspor a entamé fort cette confrontation face au KuPS finlandais en Ligue Conférence européenne, et n'a eu besoin que de 3 minutes pour se manifester. Une passe intelligente et rapide de Mohamed Salah derrière la défense du KuPS a mis le Nigérian Paul Onuachu en face-à-face total avec le gardien Kraidel, et ce dernier l'a conclue avec assurance pour inscrire le premier but.

Salah a poursuivi ses inspirations et a gâché une occasion de creuser l'écart à la 11e minute, après avoir récupéré un ballon repoussé par la défense finlandaise et frappé puissamment, le ballon passant à côté du poteau.





Et une minute avant la fin de la première période, précisément à la 44e minute, la récompense de la persévérance est arrivée. Un ballon repoussé par la défense du KuPS s'est présenté devant Mohamed Salah dans la surface de réparation, et la star égyptienne n'a pas hésité à le loger au fond des filets, inscrivant le deuxième but de Trabzonspor et terminant la première période avec deux longueurs d'avance, l'une créée et l'autre marquée par son capitaine.

Une seconde période folle : 3 buts et un penalty

Dès le début de la seconde période, Trabzonspor n'a laissé aucun répit aux locaux. À la 46e minute, Francolino a reçu le ballon et a frappé puissamment, la frappe a été repoussée par les mains du gardien du KuPS, mais il a suivi rapidement pour pousser le ballon au fond des filets et inscrire le troisième but, portant le score à 3-0.

Mais la réponse finlandaise est venue de manière trompeuse. À la 54e minute, sur un corner direct, Peiponen a adressé un ballon qui a surpris le géant André Onana et a fini au fond de ses filets, réduisant l'écart pour le KuPS à 1-3.

Salah sort, Onana brille

À la 55e minute, l'entraîneur de Trabzonspor a décidé de faire sortir son capitaine Mohamed Salah et d'introduire Fabinho à sa place, une mesure de précaution avant le choc attendu de lundi contre Besiktas en championnat turc. Salah a ainsi quitté la pelouse après avoir pleinement accompli sa mission.

Après sa sortie, le scénario a failli se compliquer, l'arbitre accordant un penalty en faveur du KuPS après une main d'un défenseur de Trabzonspor dans la surface.

Piotr s'est présenté pour le tirer, mais le géant Onana était au rendez-vous et l'a repoussé avec brio, préservant l'avance de son équipe 3-1 et confirmant que la soirée de Trabzonspor en Finlande était celle des gardiens et des capitaines.

À la première minute du temps additionnel, Trabzonspor a définitivement scellé le sort de la rencontre avec un quatrième but, venu après un superbe numéro technique du remplaçant Muci, qui a éliminé un défenseur du KuPS et s'est engouffré dans le couloir, avant d'adresser un centre parfait à son coéquipier Francolino, qui l'a logé au fond des filets avec assurance.

Mais à la 90e+6, le KuPS a réussi à réduire l'écart avec un deuxième but, après une percée brillante de Valsuoro dans la profondeur de la défense de Trabzonspor, avant d'armer une frappe puissante qui a trouvé les filets du gardien Onana, enflammant la rencontre dans ses derniers instants.

Les principaux résultats de la journée

Dans le cadre de la même journée, l'AS Monaco a signé une victoire importante face au CSKA Sofia bulgare sur le score de 2-1.

Barry Bruner a rapidement ouvert le score pour Monaco à la troisième minute, avant qu'Ansu Fati ne creuse l'écart avec un deuxième but à la 44e minute, tandis que Joel Zwarts a inscrit l'unique but du CSKA Sofia.

Dans une autre rencontre de la même journée, le match entre Midtjylland, club danois, et Egnatia s'est conclu sur un match nul 1-1.

Eldi Gruda a ouvert le score pour Egnatia à la 26e minute, avant que Cho Ju-song n'égalise pour Midtjylland à la 33e minute.

Lugano, club suisse, a signé une victoire palpitante face à l'Étoile rouge de Belgrade sur le score de 3-2, dans le cadre de cette journée de Ligue Conférence européenne, lors du match disputé le mercredi 15 octobre en soirée.

Lugano a pris l'avantage par Aiyegun Alban à la 25e minute, avant que Timi Elsnik n'égalise pour l'Étoile rouge à la 32e minute, puis Radi Krunic a redonné l'avantage aux visiteurs avec un deuxième but à la 67e minute.

Lugano a réussi à revenir, De Moncada inscrivant le but égalisateur à la 84e minute, avant qu'Anto Grgic n'arrache le but de la victoire sur penalty à la 90e minute.

La confrontation entre l'Universitatea Craiova, club roumain, et Getafe, club espagnol, s'est terminée sur un match nul 1-1.

Les locaux ont ouvert le score par Assad Al-Hamlawi à la 59e minute, avant que Nemanja Gudelj n'égalise pour Getafe à la 81e minute.

Le Panathinaïkos grec s'est imposé face à son hôte, le Borac Banja Luka, sur le score de 2-1.

Cyriel Dessers a ouvert le score pour les locaux sur penalty à la 10e minute, avant que Kings Kangwa ne creuse l'écart avec un deuxième but à la 70e minute, tandis que Milos Jojic a réduit l'écart pour le Borac avec un but à la 80e minute.



