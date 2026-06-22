Vidéo : Salah bat le record d'Abdelrahman Fawzi et entre dans l'histoire avec les Pharaons

L’Égypte a renversé la vapeur pour battre la Nouvelle-Zélande 3-1 ce lundi au stade BC Place, lors de la 2^e journée du groupe 7 de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis avaient pourtant bien commencé la rencontre, ouvrant le score dès la 15^e minute par Finn Sormann, auteur d’une tête puissante sur un centre précis, profitant d’un manque de marquage de la défense égyptienne.

Au retour des vestiaires, les Pharaons ont renversé la vapeur : Mustapha Zico a égalisé d’une tête puissante à la 58^e minute, après un centre millimétré de Mohamed Hani que le gardien kiwi a seulement pu toucher du bout des doigts.

Les Pharaons ont alors continué à presser pour prendre l’avantage, ce qu’ils ont réussi à faire à la 67e minute par Mohamed Salah. L’action, menée à grande vitesse, voit le ballon parvenir au capitaine égyptien, qui sert Mostafa Zico. Ce dernier, d’une talonnade subtile, remet aussitôt à Salah. L’attaquant des Pharaons ajuste alors une frappe rasante du droit, à droite du gardien kiwi, et inscrit le but du 2-1.

Les Pharaons ont ensuite consolidé leur avance à la 82e minute grâce à Mahmoud Trezeguet, monté au jeu en seconde période. Le milieu offensif a surgi au premier poteau pour couper un corner tiré avec précision et expédier une tête puissante que le gardien néo-zélandais n’a pu que repousser dans ses propres filets.

Mostafa Zico a brillé en signant l’égalisation et en offrant la passe décisive du succès, une performance historique. Selon Opta, il est le premier Égyptien à marquer et à faire une passe décisive lors d’un même match de Coupe du monde.

De son côté, Mohamed Salah a poursuivi son festival statistique en portant son total à trois buts en Coupe du monde. Selon leréseau français « Stats Foot », il devient ainsi le meilleur buteur de l’histoire des Pharaons dans la compétition, devançant Abdel Rahman Fawzi (deux réalisations).

Le site a ajouté que Mohamed Salah s’est encore rapproché des meilleurs buteurs africains au niveau des équipes nationales, portant son total international à 68 buts, juste derrière Hossam Hassan (69 buts), tandis que le Zambien Godfrey Chitalu est en tête du classement avec 79 buts, devancé par Kina Feri (Malawi, 71 buts) et Didier Drogba (65 buts).