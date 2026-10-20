Le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, a stupéfié les supporters de son équipe en manquant un penalty d'une manière inhabituelle, lors de la rencontre face à Neom, mardi soir, dans le cadre de la dixième journée de la Saudi Pro League, sur une action spectaculaire survenue dans les dernières secondes de la première mi-temps.

Le Portugais João Félix a obtenu un penalty en faveur d'Al-Nassr, et Ronaldo s'est avancé pour le tirer dans une grande attente du public, mais il a expédié une frappe puissante hors du terrain, dans une scène choquante qui a déjoué les attentes des supporters d'Al-Alami, habitués à la précision de leur capitaine dans l'exécution des coups de pied décisifs.

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Le penalty manqué a provoqué un silence manifeste dans les tribunes d'Al-Nassr, les encouragements ayant nettement diminué après la frappe, malgré l'enthousiasme affiché par les supporters tout au long des 45 premières minutes, transformant le moment où les fans attendaient le but de l'ouverture du score en une déception inattendue.

Il s'agit du quatrième penalty manqué par Ronaldo sous le maillot d'Al-Nassr en Saudi Pro League, sur les 31 qu'il a tirés dans la compétition, ce qui met en lumière une séquence exceptionnelle dans le parcours de la star portugaise avec l'équipe.

Les regards restent tournés vers Ronaldo en seconde période, pour savoir si le capitaine d'Al-Nassr parviendra à surmonter le choc du penalty manqué et à revenir sur le devant de la scène, dans une rencontre où Al-Alami cherche à décrocher les trois points et à poursuivre son parcours dans la course au titre de la Saudi Pro League.







