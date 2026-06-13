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Team Portugal Airport Arrival - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Vidéo : Ronaldo arrive à Miami et prépare la Coupe du monde à sa manière, loin des sentiers battus

C. Ronaldo
Portugal vs République Démocratique du Congo
Portugal
République Démocratique du Congo
Coupe du monde
Al Nasr FC
Portugal
Congo-Kinshasa
É.-U.
Arabie saoudite

« El Don » rêve toujours du titre mondial qui lui échappe.

L’équipe nationale du Portugal est arrivée à Miami (États-Unis), menée par la star de l’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo, afin de préparer les matchs du groupe 11 de la Coupe du monde 2026.

Le quintuple Ballon d’or a d’ailleurs entamé ses derniers préparatifs de manière originale, profitant des premières heures suivant son arrivée sur le sol américain pour se détendre sur les plages de Miami, comme l’attestent les photos publiées par « El Don » sur son compte Instagram.

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Par ailleurs, Carlo Ancelotti a déjà clarifié le rôle de Vinicius pour le match face au Maroc.

De son côté, la Fédération internationale de football (FIFA) a célébré l’arrivée de Ronaldo sur le sol américain en diffusant une vidéo sur les comptes officiels de la Coupe du monde : on y voit la star portugaise descendre les marches de l’avion.

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République Démocratique du Congo
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La FIFA a accompagné la séquence d’un commentaire lapidaire : « Il est là. CR7 ».

Le Portugal évoluera dans le groupe 11 aux côtés de la République démocratique du Congo – son adversaire mercredi soir pour l’entrée en lice –, de la Colombie et de l’Ouzbékistan.

Ronaldo rêve de conduire les « Marins » vers un premier sacre mondial, lui qui a déjà largement contribué aux succès du Portugal à l’Euro 2016 et à la Ligue des Nations 2025.


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