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Al-Ahli a profité du faux pas du Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine d'Al-Nassr, pour renverser la situation lors du Clasico de la Saudi Pro League (Roshn).

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Al-Ahli s'est imposé 3-1 face à son rival historique, Al-Nassr, ce vendredi au stade Al-Inma de Djeddah, dans le cadre d'un match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Cristiano Ronaldo a ouvert le score pour Al-Nassr à la 14e minute , après une erreur fatale du Français Valentin Atangana, milieu de terrain d'Al-Ahli.

L'autre Portugais, Samu Costa, milieu d'Al-Nassr, a pressé Atangana au milieu de terrain pour lui chiper le ballon, qui est parvenu à Ronaldo. Ce dernier a frappé directement pour tromper le Sénégalais Édouard Mendy, gardien d'Al-Ahli.

À la 16e minute, Al-Nassr a obtenu un penalty, après que son jeune latéral gauche Awad Aman a été fauché dans la surface par Saïd Baatiya, latéral droit d'Al-Ahli.

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Cristiano Ronaldo s'est chargé de le tirer à la 18e minute. Il a réussi à prendre Édouard Mendy à contre-pied, mais le ballon a heurté le poteau droit.

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Après cet échec, la star portugaise est apparue très abattue et en colère, ne cessant de se faire des reproches, d'autant qu'il venait de priver Al-Nassr d'un avantage de deux buts dans les 20 premières minutes.

Al-Ahli a bien failli sanctionner rapidement cet échec, plus précisément à la 31e minute, lorsque le défenseur turc Merih Demiral a trouvé le chemin des filets d'Al-Nassr.

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Le but est intervenu après une mauvaise sortie du Brésilien Bento, gardien du club de la capitale : le ballon est arrivé sur Demiral face au but vide, et il l'a envoyé au fond d'une tête.

Mais l'arbitre argentin Facundo Tello, après avoir accordé le but, a eu recours à la VAR, avant de finalement l'annuler pour une obstruction sur Bento de Ziyad Al-Johani, milieu de terrain d'Al-Ahli.

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Cette décision a provoqué la vive colère du Néerlandais Marino Bosic, entraîneur d'Al-Ahli, qui est allé discuter avec l'arbitre, estimant que le but était valable.

L'ailier brésilien Wenderson Galeno a toutefois pansé les plaies d'Al-Ahli en inscrivant l'égalisation dans la première minute du temps additionnel de la première période, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface que Bento n'a pas réussi à repousser.

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Le suspense s'est prolongé en seconde période, grâce à ce même Merih Demiral, qui a provoqué un penalty en faveur d'Al-Ahli à la 67e minute.

Demiral a reçu un centre dans la surface, Abdullah Al-Hamdan, attaquant d'Al-Nassr, a tenté de le suivre, mais le défenseur turc s'est écroulé et a réclamé un penalty.

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Dans un premier temps, l'arbitre argentin a ignoré les protestations des joueurs d'Al-Ahli, avant de consulter la VAR pour revoir l'action de près, puis d'accorder un penalty à Al-Ahli.

L'Anglais Ivan Toney, attaquant d'Al-Ahli, ne s'est pas fait prier : il s'est présenté face au ballon et a frappé fort sur la droite du gardien brésilien Bento, qui n'a pu l'atteindre, inscrivant le deuxième but du club de Djeddah à la 71e minute.

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Le coup de grâce est tombé à la 75e minute : sur un corner, l'Arménien Eduard Spertsyan, milieu de terrain d'Al-Ahli, a adressé un centre que le défenseur brésilien Roger Ibañez a transformé de la tête, offrant au club de Djeddah son troisième but.

Les joueurs d'Al-Ahli ont ensuite maîtrisé le cours du jeu jusqu'au terme de la rencontre, offrant à leur équipe une précieuse victoire dans ce Clasico.

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Grâce à ce succès, Al-Ahli porte son total à 24 points et occupe la 4e place du championnat saoudien, à 4 longueurs d'Al-Nassr, qui reste bloqué à 28 points au 3e rang.