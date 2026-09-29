Vidéo : réaction officielle, Oman était-il au courant de sa qualification avant le tirage au sort ?

Khaled Al-Moqren, président de la commission des compétitions de la Fédération du Golfe de football, a dévoilé les coulisses du tirage au sort palpitant qui s'est déroulé ce mardi soir, entre les sélections d'Oman et de l'Irak, afin de désigner le qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Golfe « Gulf 27 ».

Oman s'est imposé 3-1 face au Koweït, tandis que l'Irak s'est incliné deux buts à zéro devant l'Arabie saoudite, en clôture des rencontres du groupe A.

Oman et l'Irak ont eu recours au tirage au sort, après que la rencontre entre Oman et le Koweït a connu un événement qui a modifié les données de la qualification de l'Irak : le joueur Musab Al-Shaqsi a retiré son maillot pour célébrer le troisième but inscrit dans les filets du Koweït, écopant ainsi d'un carton jaune qui a redonné espoir à l'Irak.

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Après ce carton, les sélections d'Oman et de l'Irak se sont retrouvées à égalité au niveau des critères des buts, des points et du fair-play, avant que le tirage au sort ne soit effectué, accordant la qualification à Oman.

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Khaled Al-Moqren a été interrogé après le tirage au sort : certains affirment que le tirage au sort a été effectué après qu'Oman a été informé de sa qualification à la fin du match ? Il a démenti et déclaré : « Cela ne s'est pas produit, Oman n'a pas été informé, leur joie liée à la qualification leur appartient. La commission s'est réunie après le match, nous avons examiné les rapports et confirmé aux représentants des deux pays l'égalité entre eux au niveau des cartons (8 pour chacun) », selon les propos rapportés par le compte du journal Al-Riyadiah sur X.

Il a poursuivi : « Les critères de qualification et le règlement sont connus depuis le début du tournoi, avec le recours au tirage au sort dans ce cas. »









Au sujet de la transparence du tirage au sort, il a déclaré aux chaînes Al-Kass : « Nous avons permis aux représentants des sélections irakienne et omanaise d'examiner les boules avec lesquelles le tirage au sort allait être effectué, en guise de transparence, car nous n'avons rien à cacher. »

Il a également affirmé : « Il s'agit d'une édition historique, car cette situation se produit pour la première fois lors de la Coupe du Golfe. Mais tout se déroule conformément aux règlements. »









Il a insisté : « Tout le monde connaît le règlement avant le début du tournoi, et le classement mondial ne fait pas partie des critères retenus pour départager la qualification. »

À propos de la contestation du tirage au sort par les responsables irakiens, il a déclaré : « Je ne sais rien de cette affaire. »









Il a conclu : « La commission des compétitions n'a rien à voir avec les cartons, cela relève des arbitres. Les joueurs doivent être davantage conscients que le fair-play est un facteur important dans le football », soulignant que cela s'était déjà produit lors d'autres tournois.