Le match amical entre l'Égypte et l'Afrique du Sud, disputé ce dimanche soir, a été marqué par une scène insolite impliquant le sélectionneur de l'Égypte, Hossam Hassan, qui s'est retrouvé face aux caméras dans une situation cocasse lors d'un changement effectué par la sélection au cours de la rencontre.

L'Égypte s'était inclinée face à l'Afrique du Sud sur le score d'un but à zéro au stade du Caire, dans un match qui s'inscrivait dans le cadre de la préparation des deux sélections en vue des prochaines échéances. Bongokuhle Hlongwane a inscrit l'unique but de la rencontre à la 51e minute, après avoir profité d'une mauvaise sortie de Moustafa Chobeir, le gardien de l'Égypte, pour loger facilement le ballon au fond des filets.

À la 69e minute, Hossam Hassan a tenté de redynamiser les rangs de la sélection égyptienne après avoir été mené au score, en procédant à deux changements avec les entrées d'Ahmed Sayed Zizo et de Hamza Abdelkarim, dans le but de ramener l'Égypte dans la partie et de chercher le but égalisateur.

Alors que le staff technique se préparait à effectuer les changements, Moustafa Zeko est apparu devant les caméras, s'apprêtant à quitter le terrain, avant que Hossam Hassan ne remarque le joueur. Le sélectionneur s'est alors tourné vers les membres du staff administratif présents derrière lui et a demandé de façon inattendue : « Qui a dit Zeko ? ».

Après cette question, Hossam Hassan a décidé de maintenir Moustafa Zeko sur le terrain, tandis que la décision s'est portée sur la sortie d'Omar Marmoush à sa place, dans une scène captée par les caméras qui a attiré l'attention au cours du match.

Malgré ses tentatives en seconde période, l'Égypte n'a pas réussi à modifier le résultat, et le match s'est achevé sur une victoire de l'Afrique du Sud par un but à zéro, après que l'Égypte eut échoué à exploiter sa large domination sur le ballon, tandis que les visiteurs sont parvenus à conserver leur avance jusqu'au coup de sifflet final.







