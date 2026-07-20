Vidéo : qu'a fait Nadal après la victoire de l'Espagne à la Coupe du monde ?

Dimanche soir, la légende du tennis Rafael Nadal a partagé sur les réseaux sociaux une vidéo de ses célébrations après la victoire de l’Espagne en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine, sur le score de 1-0.

Ce succès offre à la « Roja » un deuxième titre mondial, huit ans après son triomphe en Afrique du Sud.

Nadal, vainqueur de 22 titres du Grand Chelem, n’était pas au MetLife Stadium de New York/New Jersey mais a suivi la rencontre depuis son domicile.

Dans la séquence diffusée sur X, l’Ibérique, vêtu du maillot de la « Roja », a levé les bras au ciel dès la confirmation du succès, avant d’échanger des embrassades et de lancer un « Olé, olé, olé, olé. Allez, c’est parti. Champions du monde pour la deuxième fois ! » libérateur.

La veille, il avait déjà affiché son soutien aux champions sur les réseaux sociaux.

Il a écrit : « Le football a toujours été une grande passion pour moi depuis que je suis enfant. J’ai toujours aimé jouer, regarder les matchs et soutenir notre équipe nationale. »

Il a ajouté : « Je me souviens encore de cette sensation incroyable que j’ai ressentie en Afrique du Sud lors de la finale de la Coupe du monde 2010. On n’oubliera jamais ça ! Demain, nous aurons une nouvelle occasion de vivre l’un de ces matchs historiques contre l’Argentine, un pays pour lequel j’ai le plus grand respect et la plus grande admiration. Bonne chance à l’équipe. »

De son côté, la star espagnole du tennis Carlos Alcaraz, vu sur la pelouse en train de célébrer après avoir apporté la Coupe du monde sur le terrain, a publié sur X : « Allez l’Espagne ! ».

Alcaraz, qui a manqué Roland-Garros et Wimbledon cet été en raison d’une blessure au poignet, pourrait être remis à temps pour l’US Open le mois prochain.