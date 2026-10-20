Vidéo : Pyramids écrase Tala'ea El Gaish en championnat d'Égypte

Pyramids a écrasé son hôte Al Geish sur le score de quatre buts à un, dans un match palpitant marqué par une nette domination de l'équipe visiteuse et un éclat offensif remarquable.

La rencontre s'est déroulée au stade de l'Organisation des sports militaires au Caire, dans le cadre de la septième journée du Championnat d'Égypte de première division.

Mohanad Lasheen a ouvert le score de bonne heure, à la sixième minute, du pied droit depuis l'intérieur de la surface, en profitant d'un corner tiré par Walid El Karti.

Quelques minutes plus tard, Mostafa Zeko a conforté l'avance de son équipe en inscrivant le deuxième but à la 15e minute.

Al Geish a répliqué en réduisant l'écart par l'intermédiaire d'Ahmed Tarek à la 34e minute, qui a marqué d'une tête maîtrisée depuis l'intérieur de la surface après un centre de Khaled Abou Zeyada.

Pyramids a failli ajouter le troisième but avant la fin de la première période, mais l'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a annulé un but de Youssef Obama à la 41e minute.

En seconde période, Pyramids a maintenu sa pression, tandis qu'Al Geish a manqué l'occasion d'égaliser à la 51e minute lorsqu'une puissante frappe d'Ahmed Tarek de l'extérieur de la surface a heurté la barre transversale.

Mahmoud Saber a aggravé le score d'un troisième but à la 77e minute, d'une frappe surpuissante du pied droit de l'extérieur de la surface de réparation.

À la 85e minute, l'assistance vidéo à l'arbitrage a accordé un penalty à Pyramids après une main de Yahya Mostafa dans la surface, transformé avec succès par Mahmoud Zalaka à la 89e minute pour conclure le quadruplé.

Pyramids a ainsi porté son total à 21 points pour prendre la tête de la compétition, avec 5 points d'avance sur Al Ahly, deuxième, qui affrontera Al Qanah demain dans le cadre de la même journée, tandis qu'Al Geish est resté bloqué à 7 points, à la 15e place.



