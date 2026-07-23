Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, a apporté la Coupe du monde au siège du journal « As », ce jeudi, après avoir remporté le titre mondial avec la Roja il y a seulement quatre jours.

De la Fuente a mené l'Espagne au sacre en Coupe du monde pour la deuxième fois de son histoire, après une victoire sur l'Argentine (1-0), dimanche soir dernier, dans un match qui s'est prolongé en deux prolongations.

Le sélectionneur espagnol a choisi le journal « As » pour effectuer sa première visite à un média après le sacre mondial. Après être entré dans les locaux avec le trophée, il a déclaré en riant : « Certains de mes collègues m'ont déjà demandé la prochaine Coupe. Cela a été difficile, mais les moments difficiles, avec du travail acharné et de l'enthousiasme, ne sont pas difficiles. »

L'arrivée de De la Fuente a transformé la salle de rédaction du siège du journal en une véritable fête, le trophée attirant tous les regards, tout comme celui qui le portait, au milieu des applaudissements, des félicitations et des photos. Le sélectionneur espagnol a passé quelques minutes avec l'équipe du journal « As » dans une ambiance conviviale, marquée par la satisfaction du travail bien accompli et la fierté d'un grand succès pour le football espagnol.

De la Fuente a ajouté : « J'essaie d'être juste lorsque je vois des critiques malveillantes ; la vie t'offre des occasions par la suite, et c'est pour cela que je suis très heureux pour Ferran (Torres). Son histoire me rappelle celle de Morata. Face à l'injustice, il a répondu : me voici. »

Il a poursuivi : « L'ambiance était formidable, et c'est ce qui arrive quand les gens sont bons. Lorsque Ferran a marqué le but de la victoire, j'ai ressenti une joie immense ; et lorsque j'ai soulevé la Coupe, j'ai ressenti de la satisfaction et de la fierté. Je suis heureux pour mon pays. »

Il a expliqué : « Je n'ai pas eu besoin de revoir la finale, mais le sentiment dominant était que nous avons été bien supérieurs. Il y a quatre ans, lors de ma précédente visite, je ne m'attendais pas à atteindre ce stade, mais le chemin se parcourt pas à pas. Avec ce que nous avions, nous allions nous battre pour la victoire. »

Interrogé sur l'enthousiasme des joueurs argentins, il a répondu : « Je comprends tout à fait pourquoi ils cherchaient à aller aux tirs au but, surtout après l'expulsion. Nous étions clairs sur la nécessité de jouer à notre manière. C'est le message que j'ai adressé aux joueurs. Jouons à notre manière, car ils sont meilleurs que nous dans leur style de jeu, et nous ne pouvons pas les laisser gagner facilement. »







