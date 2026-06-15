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Sweden v Tunisia: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : pourquoi la star suédoise a-t-elle refusé de célébrer son but contre la Tunisie ?

Suède vs Tunisie
Suède
Tunisie
Coupe du monde
Y. Ayari
Suède
Tunisie
Mexique

Les Aigles de Carthage ont encaissé un but précoce après une erreur défensive évitable.

Yassine Ayari a ouvert le score dès la 7^e minute pour la Suède face à la Tunisie, ce lundi matin, en match d’ouverture du groupe 5 de la Coupe du monde 2026.

L’ouverture du score intervient après un cafouillage défensif : le gardien Mahib Chammakh se troue, Victor Giocuris en profite pour armer une frappe, la défense tunisienne repousse sur sa ligne, mais Al-Ayari récupère et enroule une frappe puissante dans les filets.

Ayari, qui évolue à Brighton en Angleterre, n’a pas célébré son but par respect pour ses origines tunisiennes ; il a simplement levé les mains en signe d’excuses avant de se prosterner pour rendre grâce à Dieu, tandis que ses coéquipiers fêtaient l’ouverture du score.

Ce geste s’explique par ses origines : né en Suède d’un père tunisien et d’une mère marocaine, Al-Ayari avait la possibilité de jouer pour les trois sélections, mais il a finalement opté pour la Suède.

Il a ensuite inscrit un deuxième but dans le temps additionnel (90^e+6) pour sceller la large victoire de la Suède (5-1), avant de célébrer de façon plus conventionnelle.

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Rappelons que la Tunisie et la Suède évoluent dans le groupe 5, en compagnie des Pays-Bas et du Japon, qui ont conclu leur rencontre de dimanche soir sur un score de parité (2-2).



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