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Al Nassr vs Damac - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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Vidéo : pour la première fois, Khaled Al-Shenaif annonce qu'il soutient le rival d'Al-Nassr !

Al Nasr FC vs Al Fath
Al Nasr FC
Al Fath
Saudi Pro League
K. Al-Atawi
Arabie saoudite

Le journaliste saoudien a surpris tout le monde

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shanif a dévoilé pour la première fois le club qu'il supportera lors de la nouvelle saison de la Roshn Saudi League 2026-2027.

Al-Shanif a adressé un message à Khaled Al-Atwi, le nouveau directeur technique du club d'Al-Fateh, lui souhaitant bonne chance et lui affirmant son soutien et ses encouragements, après que ce dernier a figuré parmi les invités de son émission « Dawrina Ghair » sur la chaîne « Al-Saudiya » la saison dernière.

Dans son message à Al-Atwi, Al-Shanif a déclaré : « Bonne chance pour ton étape avec Al-Fateh, et tu es capable, avec l'aide de Dieu, de remettre Al-Fateh à sa place naturelle. »

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Il a ajouté : « En ce qui me concerne, je ne suis pas un supporter d'Al-Fateh à cause de Khaled Al-Atwi, mais je serai fatehaoui à 100 % cette saison à cause de lui, non pas parce qu'il affrontera Al-Nassr, mais pour Al-Atwi. »

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Al-Fateh entame son parcours en Roshn Saudi League sous la houlette d'Al-Atwi ce samedi, en affrontant Al-Nassr sur la pelouse de l'Al-Awwal Park, dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la première journée de la compétition.

Il convient de rappeler que Khaled Al-Atwi était candidat pour diriger la sélection saoudienne lors de la Coupe du monde 2026, en remplacement du Français Hervé Renard, mais la mission a finalement été confiée à l'entraîneur grec Georgios Donis.

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