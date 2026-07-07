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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vidéo : Porté par ses souvenirs saoudiens, Yasser Ibrahim ouvre le score pour l’Égypte face à l’Argentine

Argentine vs Égypte
Argentine
Égypte
Coupe du monde
Y. Ibrahim
Argentine vs Arabie saoudite
Arabie saoudite
Argentine
Égypte
É.-U.
Arabie saoudite
Qatar

Une tête puissante

L'équipe d'Égypte a créé la surprise en prenant l'avantage sur son homologue argentine par un but sans réponse, lors du match qui les opposait en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’unique but des Pharaons est intervenu à la 15^e minute : Marwan Attia a adressé un centre précis dans la surface, que le défenseur Yasser Ibrahim a coupé d’une tête puissante à ras de terre, expédiant le ballon dans la lucarne droite du gardien argentin.

Selon le site de statistiques « Stats Foot », il s’agit de la première fois depuis le 22 novembre 2022 que l’Argentine se retrouve menée au score en Coupe du monde ; ce jour-là, l’Arabie saoudite avait ouvert le score lors de son entrée en lice au Qatar, avant de s’imposer 2-1.

Selon le site, il s’agit également de la première fois que l’Albiceleste est mené en phase à élimination directe depuis le 30 juin 2018, lorsque la France avait ouvert le score en huitièmes de finale du Mondial russe.

Les Pharaons tentent désormais de préserver cet avantage face au champion du monde en titre pour poursuivre leur parcours historique et atteindre pour la première fois les quarts de finale de la compétition.

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