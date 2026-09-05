Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Traduit par

Vidéo : par une déclaration énigmatique, le président d'Al-Shabab alimente les spéculations sur l'avenir de Mahrez

Mercato
R. Mahrez
Al Quadisiya vs Al Ahli
Al Quadisiya
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Shabab
Al Ittihad
Algérie
Algérie
Arabie saoudite

Le nom de la star algérienne est associé à plus d'un club saoudien

Abdelaziz Al-Malik, président du club saoudien d'Al-Shabab, a alimenté un peu plus les spéculations autour de l'avenir de l'Algérien Riyad Mahrez, ancien joueur d'Al-Ahli, à l'issue de la défaite face à Al-Hilal en Roshn League.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Shabab sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier soir, vendredi, au stade SHG Arena, pour la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

À l'issue de la rencontre, Al-Malik a été interrogé sur la position d'Al-Shabab concernant un possible transfert de Riyad Mahrez lors de l'actuel mercato estival, notamment après que son nom a été associé au club au cours des dernières heures.

Billets pour les matchs de la Roshn League saoudienneAchetez votre billet dès maintenant !

Le président d'Al-Shabab a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Riyad Mahrez est un gain considérable pour le football saoudien et pour le club d'Al-Shabab. Si Dieu le veut, nous verrons dans les 48 heures à venir ce qu'il adviendra. »

Saudi Pro League
Al Quadisiya crest
Al Quadisiya
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Les propos d'Abdelaziz Al-Malik ont attisé les spéculations sur l'avenir de la star algérienne, notamment après la publication de certains rapports évoquant la possibilité de son retour à Al-Ahli, ainsi que le souhait d'Al-Ittihad de s'attacher ses services.

Mahrez a quitté Al-Ahli à l'issue de la saison dernière, après que le club saoudien a résilié son contrat de manière unilatérale, une saison avant son terme.

Le joueur, âgé de 35 ans, a évolué en championnat saoudien pendant 3 ans, depuis son transfert à Al-Ahli à l'été 2023 en provenance de Manchester City, contribuant au sacre du club en Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises, et en Supercoupe d'Arabie saoudite une seule fois.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google