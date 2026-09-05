Abdelaziz Al-Malik, président du club saoudien d'Al-Shabab, a alimenté un peu plus les spéculations autour de l'avenir de l'Algérien Riyad Mahrez, ancien joueur d'Al-Ahli, à l'issue de la défaite face à Al-Hilal en Roshn League.

Al-Hilal s'est imposé face à Al-Shabab sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes hier soir, vendredi, au stade SHG Arena, pour la cinquième journée de la Roshn League saoudienne.

À l'issue de la rencontre, Al-Malik a été interrogé sur la position d'Al-Shabab concernant un possible transfert de Riyad Mahrez lors de l'actuel mercato estival, notamment après que son nom a été associé au club au cours des dernières heures.

Le président d'Al-Shabab a déclaré, dans des propos rapportés par le journal saoudien « Asharq Al-Awsat » : « Riyad Mahrez est un gain considérable pour le football saoudien et pour le club d'Al-Shabab. Si Dieu le veut, nous verrons dans les 48 heures à venir ce qu'il adviendra. »

Les propos d'Abdelaziz Al-Malik ont attisé les spéculations sur l'avenir de la star algérienne, notamment après la publication de certains rapports évoquant la possibilité de son retour à Al-Ahli, ainsi que le souhait d'Al-Ittihad de s'attacher ses services.

Mahrez a quitté Al-Ahli à l'issue de la saison dernière, après que le club saoudien a résilié son contrat de manière unilatérale, une saison avant son terme.

Le joueur, âgé de 35 ans, a évolué en championnat saoudien pendant 3 ans, depuis son transfert à Al-Ahli à l'été 2023 en provenance de Manchester City, contribuant au sacre du club en Ligue des champions d'Asie de l'élite à deux reprises, et en Supercoupe d'Arabie saoudite une seule fois.