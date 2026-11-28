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Le club brésilien de Palmeiras a remporté la Copa Libertadores en battant les Argentins d'Estudiantes de La Plata, samedi soir, au terme d'une finale très disputée entre les deux équipes à l'Estadio Centenario de Montevideo, la capitale uruguayenne.

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Le club brésilien de Palmeiras a remporté la Copa Libertadores en battant les Argentins d'Estudiantes de La Plata, samedi soir, au terme d'une finale très disputée entre les deux équipes à l'Estadio Centenario de Montevideo, la capitale uruguayenne.

La formation brésilienne a inscrit le but décisif au début de la seconde période, à la 52e minute, par l'intermédiaire de Ramón Sosa, avant de préserver son avance jusqu'au coup de sifflet final.

Palmeiras décroche ainsi le titre de champion d'Amérique du Sud pour la quatrième fois de son histoire et égale Flamengo au rang des clubs brésiliens les plus titrés dans la compétition. Palmeiras disputera la Coupe intercontinentale 2026, dont la phase finale se tiendra au Qatar, et s'est également assuré une place à la Coupe du monde des clubs 2029.

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La rencontre a débuté sur des tentatives de part et d'autre. Estudiantes s'est procuré une première occasion dès la 8e minute, lorsque la défense de Palmeiras a contré une frappe de Guido Carrillo depuis l'extérieur de la surface. L'attaquant argentin a ensuite manqué une autre opportunité à la 9e minute, sa tête passant juste au-dessus de la cage.

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Palmeiras a répondu à la 16e minute par une frappe de José Manuel López, interceptée par la défense. Estudiantes a de nouveau tenté de menacer le but à la 22e minute grâce à une frappe d'Ezequiel Piovi, repoussée avec succès par la défense brésilienne. Leandro González Pírez a écopé d'un carton jaune à la 23e minute.

Ramón Sosa a manqué le cadre d'une frappe lointaine à la 28e minute, le ballon filant à côté du poteau, avant de gâcher une nouvelle occasion pour Palmeiras à la 45e minute en tirant à côté depuis l'intérieur de la surface. Dans la même minute, Fernando Muslera a repoussé une tentative de Lucas Evangelista. Avant la pause, le gardien d'Estudiantes a sauvé une tête de Murilo à la 45e+4, et la première période s'est achevée sur un score nul et vierge.

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Au retour des vestiaires, Palmeiras a fait entrer Arthur à la place de Joaquín Piquerez et a trouvé le chemin des filets à la 52e minute grâce à Ramón Sosa. Servi de la tête par Jhon Arias dans la surface, il a décoché une frappe du pied gauche qui a terminé sa course dans le but de Muslera.

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Estudiantes a tenté de réagir rapidement. Guido Carrillo a frappé à la 56e minute, mais Carlos Miguel a repoussé la tentative, avant qu'Edwuin Cetré ne manque une autre occasion d'une frappe lointaine à la 60e minute. La formation argentine a procédé à deux changements à la 56e minute, avec les sorties de Gastón Benedetti et Eros Mancuso et les entrées de Cetré et Eric Meza. Elle a également dû remplacer Leandro González Pírez, blessé, à la 67e minute, Tomás Palacios prenant sa place.

La pression d'Estudiantes s'est poursuivie dans les minutes suivantes. Carlos Miguel a repoussé une tête de Cetré à la 74e minute, puis Santiago Núñez a manqué une occasion d'une tête passée à côté du poteau à la 77e minute. De son côté, Palmeiras a effectué deux changements dans la même minute, avec les entrées de Vitor Roque et Maurício à la place de José López et Ramón Sosa. Núñez a ensuite reçu un carton jaune à la 81e minute, tandis que la défense d'Estudiantes contrait une frappe de Maurício.

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Les dernières minutes ont été marquées par les assauts répétés d'Estudiantes pour égaliser. Tomás Palacios a vu sa frappe passer à côté du poteau à la 84e minute, puis les deux équipes ont procédé à de nouveaux changements à la 86e minute, avant que la rencontre ne soit interrompue en raison des blessures d'Alexander Barboza et de Guido Carrillo.

L'arbitre a accordé 8 minutes de temps additionnel, au cours desquelles Carlos Miguel a repoussé une tête de Cetré à la 90e+4. Marcos Rojo a ensuite manqué une tentative de loin la minute suivante, et Palmeiras a conservé son avance jusqu'au terme de la rencontre.

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