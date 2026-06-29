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Vidéo : on découvre l'auteur de l'idée… La célébration de Casemiro suscite des interrogations face au Japon

Brésil vs Japon
Brésil
Japon
Coupe du monde
Carlos Henrique Casemiro
Brésil
Japon
É.-U.

Que signifient les symboles arborés par la star du Seleção ?

Casemiro a fusionné deux des gestes les plus virals du web pour célébrer l’ouverture du score du Brésil, vainqueur 2-1 face au Japon lundi soir en 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain a réalisé le geste traditionnel du cœur ainsi que le « six-sept » (6-7), l’un des signes les plus populaires auprès des générations Z et Alpha, d’après le site brésilien UOL

Popularisé par la K-pop, ce signe est devenu un symbole mondial.

Il s’agit de croiser le pouce et l’index pour former un petit cœur, geste initialement popularisé par les idoles de la K-pop au début des années 2000 pour manifester leur affection et leur gratitude envers les fans, avant d’être adopté par des sportifs, des acteurs et d’autres célébrités à travers le globe.

L’expression « six et sept » trouve son origine dans le titre de rap américain « Dot Dot (6 7) » de Skrillex et s’est rapidement transformée en mème viral, sans signification précise. Popularisée par des vidéos de basketteurs, notamment la star Lamelo Ball (2,01 m, soit 6 pieds et 7 pouces), elle s’est rapidement répandue sur TikTok et d’autres réseaux sociaux.

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Popularisé par un adolescent, il est rapidement devenu un mème viral. En 2025, une vidéo de Maverick Trevellan, surnommé « le garçon six-sept », fait le buzz : on y voit le jeune homme crier « six-sept » tout en agitant ses mains de haut en bas, paumes ouvertes.

Depuis, le geste est indissociable de l’expression et s’est imposé comme l’un des emblèmes les plus forts du « non-sens intellectuel », une forme d’humour basée sur des actions absurdes et incompréhensibles, selon la source.

Les célébrations du milieu de terrain brésilien ne visent pas à provoquer ses adversaires, comme il l’a confirmé lors d’une interview accordée au site officiel de Manchester United en mars de cette année.

À cette occasion, le milieu de terrain a révélé que son fils choisissait toutes ses célébrations, expliquant : « Toutes mes célébrations sont planifiées et décidées par mon fils. Quand je pars de chez moi, je lui demande quel genre de célébration j’aimerais faire. C’est lui qui a proposé l’idée de la « célébration du 6-7 ».

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