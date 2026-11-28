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Selon des informations télévisées, les supporters d'Al-Ahli comptent présenter leur démission, furieux du maintien de l'entraîneur néerlandais Marino Pušić à la tête de la direction technique de l'équipe première.

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Al-Ahli recevait Al-Taawoun ce samedi au stade Al-Inma de Djeddah , en clôture de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

En marge de la rencontre, Mohammed Al-Hashem, correspondant des chaînes « Thmanyah », diffuseur du championnat saoudien, a fait état d'un vif mécontentement chez les supporters d'Al-Ahli, qui reprochent au club de ne pas avoir limogé Pušić de son poste d'entraîneur de l'équipe première.

Selon Al-Hashem, ce mécontentement s'est traduit par une affluence très faible des supporters d'Al-Ahli au stade Al-Inma lors du match contre Al-Taawoun, contrairement à ce que l'on avait l'habitude de voir lors des rencontres précédentes.

Le correspondant des chaînes « Thmanyah » a ajouté que l'association des supporters d'Al-Ahli entend démissionner de l'animation des tribunes dans les prochains jours, une escalade destinée à exprimer sa colère face au maintien du technicien néerlandais.

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Les supporters d'Al-Ahli déversent en effet toute leur colère sur l'entraîneur néerlandais, en raison de la baisse des résultats de l'équipe ces derniers temps.

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Ils avaient lancé une vaste campagne sur les réseaux sociaux, intitulée « Le départ de Pušić est notre revendication », pour obtenir le limogeage du technicien néerlandais, sur fond de résultats décevants à l'heure actuelle.

Cette campagne s'était intensifiée après la lourde défaite d'Al-Ahli face à Al-Shabab (6-1), lors de la 12e journée de la Roshn Saudi League.

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Les critiques s'étaient toutefois apaisées après la victoire d'Al-Ahli contre Al-Nassr (3-1), vendredi dernier au stade Al-Inma de Djeddah, en match en retard de la 9e journée de la Roshn Saudi League.

Mais la colère est récemment repartie de plus belle, après la défaite surprise d'Al-Ahli face au club qatari d'Al-Shamal (3-2), lundi dernier, lors de la 5e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Certaines informations faisaient état de la volonté de la direction d'Al-Ahli de limoger Pušić avant le Clasico face à Al-Nassr, mais la crise financière que traverse le club et l'importante clause de résiliation figurant dans le contrat du technicien néerlandais l'en ont empêchée.

Pušić a pris place sur le banc d'Al-Ahli en août dernier, succédant à l'Allemand Matthias Jaissle, parti de manière inattendue pour prendre les rênes de Newcastle United.

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Depuis son arrivée à la tête du club de Djeddah, Pušić a dirigé 18 matchs, pour 11 victoires, 2 nuls et 5 défaites.

Al-Ahli occupe la cinquième place du classement du championnat saoudien avec 24 points, récoltés grâce à 8 victoires et 4 défaites, à six longueurs d'Al-Hilal, solide leader.

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Hors Roshn Saudi League, Al-Ahli pointe à la septième place du groupe Ouest de la Ligue des champions de l'AFC Élite avec 8 points, fruit de deux victoires, deux nuls et une défaite.

En Coupe du Roi, Al-Ahli a franchi les seizièmes de finale grâce à sa victoire contre Al-Anwar (2-1) et se prépare à affronter Al-Ula le lundi 11 janvier prochain au stade Prince Mohammed bin Abdulaziz de Médine, en huitièmes de finale.