Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone et de la sélection espagnole, poursuit sa fulgurante ascension au plus haut niveau et attire l’admiration de plusieurs éminences du ballon rond.

Dernièrement, c’est Paul Pogba qui a salué les performances du jeune espagnol d’origine marocaine, estimant qu’il appartient déjà au gotha mondial du ballon rond.

L’ancien international français entretient en effet des liens étroits avec le vestiaire blaugrana grâce à son amitié avec Ansu Fati, son ex-coéquipier à Monaco.

Cette proximité lui a permis de mieux connaître Yamal, souvent présenté comme l’un des plus grands espoirs du football mondial.

Bien que le milieu de terrain monégasque, actuellement en phase de relance après une longue suspension pour dopage, n’ait pas pris part à la Coupe du monde cet été, son avis demeure influent.

De retour sur les terrains à 33 ans, il conserve une voix influente dans le football mondial, et ses éloges ont immédiatement fait réagir.

Invité de l’émission « El Chiringuito », il a exprimé son admiration pour l’ailier du FC Barcelone.

Interrogé sur la progression et le niveau actuel du jeune attaquant, le milieu de terrain français a déclaré : « Lamine réalise des performances exceptionnelles ; c’est un garçon posé. Il doit rester exactement comme ça, car il est très jeune et ne veut pas que les gens le traitent comme s’il avait trente ans. »

L’ancien vainqueur de la Coupe du monde lui recommande d’ailleurs de se concentrer exclusivement sur le jeu : « Je conseille à Lamine de se contenter de jouer au football, et rien d’autre. »

Il a ajouté : « Il doit s’entourer de bonnes personnes. Sa famille et son agent sont essentiels. Qu’il leur laisse gérer son image pendant qu’il se concentre exclusivement sur le football. »

Ces conseils, appuyés par l’expérience d’un joueur passé par le plus haut niveau, résonnent avec force : Pogba a lui-même affronté des attentes démesurées, une pression médiatique constante et une popularité planétaire tout au long de sa carrière.

Enfin, interrogé pour savoir où situer Yamal au panthéon mondial, Pogba a livré une réponse sans équivoque.

Le milieu de terrain monégasque n’a laissé que peu de place au débat : « S’il n’est pas le meilleur au monde, il est dans le trio de tête. S’il n’est pas numéro un, il est deuxième ou troisième. »

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