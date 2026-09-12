Vidéo : Neves aux supporters d'Al-Taawoun : « J'espère que vous n'irez pas à la prière ! »

Le milieu de terrain portugais d'Al-Hilal, Ruben Neves, a adressé un message cinglant aux supporters d'Al-Taawoun, après avoir été confronté à une provocation lors de la confrontation entre les deux équipes, qui s'est soldée par une victoire du Zaïm sur le score de six buts à zéro, dans le cadre de la septième journée de la Saudi Pro League.

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La rencontre a été marquée par un comportement qui a provoqué la colère de Neves, après que les supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom de son compatriote et ami défunt Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un tragique accident au cours de l'année dernière, dans un épisode qui semblait être une tentative de provoquer le joueur d'Al-Hilal durant le match.

À l'issue de la rencontre, Neves est passé devant les médias et a refusé de s'exprimer directement sur l'incident lorsqu'on lui a demandé de le commenter, mais il a lâché une courte phrase porteuse d'une critique manifeste à l'égard de ce qu'avaient fait les supporters d'Al-Taawoun.

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Neves a déclaré : « J'espère que les supporters d'Al-Taawoun ne se rendent pas à la prière », faisant allusion au fait que le comportement venu des tribunes est en contradiction avec les valeurs, les principes humains et les religions révélées.

Le joueur d'Al-Hilal n'est pas entré dans les détails de l'incident et n'a pas porté d'accusations directes contre des personnes en particulier, se contentant de ce message succinct, qui a révélé son mécontentement face à l'utilisation du nom de Jota dans une tentative de l'influencer durant le match.

La réaction de Neves est intervenue lors d'une soirée au cours de laquelle Al-Hilal a réalisé une victoire historique face à Al-Taawoun sur le score de six buts à zéro, mais l'incident lié aux supporters a jeté une ombre sur l'atmosphère du match, après que le joueur portugais a choisi d'exprimer son refus de ce qui s'était passé par un message laconique à l'issue du coup de sifflet final.