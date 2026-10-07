Musab Al-Juwayr, milieu de terrain d'Al-Qadisiyah, est apparu lors des célébrations de l'équipe nationale saoudienne après son sacre à la Coupe du Golfe Arabique « Golfe 27 », à la suite de la victoire 2-0 face aux Émirats arabes unis en finale, dans une ambiance festive intense à l'intérieur du stade.

Al-Juwayr avait été absent de la liste de l'équipe nationale saoudienne lors du tournoi, après avoir été écarté du stage avant le début de la compétition pour des raisons disciplinaires. Il a néanmoins tenu à être présent dans les tribunes pour soutenir ses coéquipiers durant le parcours de l'Arabie saoudite vers le titre.

À lire également : « Je ne quitterai pas la sélection » : Messi brise le silence devant le monde entier le soir de sa retraite

Après le coup de sifflet final et le sacre de l'équipe nationale saoudienne, Al-Juwayr est descendu sur la pelouse et a partagé les célébrations du titre avec ses coéquipiers et le staff technique. Il est également apparu brandissant le drapeau saoudien au milieu des joueurs et des supporters.

Mais l'apparition d'Al-Juwayr le soir du sacre n'a pas été exempte d'une scène marquante, le joueur ayant catégoriquement refusé d'être filmé par les médias qui tentaient d'obtenir des déclarations de sa part durant les célébrations.

Le joueur d'Al-Qadisiyah est apparu en évitant les caméras et en refusant toute exposition médiatique, au moment où ses coéquipiers célébraient le titre et échangeaient avec les médias, faisant de cette scène l'une des images les plus marquantes des célébrations de l'équipe nationale saoudienne après le sacre.