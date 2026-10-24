La confrontation entre Al-Ahli et Al-Khaleej n'a pas été qu'un simple match soldé par une large victoire d'Al-Ahli : elle a aussi donné lieu à des coulisses amusantes, qui ont commencé avant même le coup d'envoi, après que l'attaquant anglais Ivan Toney est entré dans le cercle des moqueries, avant d'offrir à son équipe une réponse forte sur le terrain, puis de choisir ses mots avec soin lorsqu'il a été interrogé sur l'épisode.

L'histoire a débuté lorsque Toney a manqué le précédent match d'Al-Ahli face à Al-Fayha en raison d'une blessure à l'articulation de la hanche, une absence qu'a exploitée le compte officiel du club d'Al-Khaleej sur la plateforme « TikTok », en publiant une vidéo moqueuse conçue à l'aide de l'intelligence artificielle, dans une tentative de susciter la polémique avant la confrontation attendue entre les deux équipes.

Dans la vidéo, Toney apparaît comme s'il venait d'apprendre qu'Al-Khaleej était le prochain adversaire d'Al-Ahli, se levant précipitamment pour s'enfuir, tandis que deux joueurs d'Al-Khaleej apparaissent en riant, dans une allusion moqueuse laissant entendre que l'attaquant anglais craint d'affronter l'équipe.

Mais le scénario dessiné par la vidéo ne s'est pas vérifié sur le terrain, après que Toney a fait son retour de blessure et a disputé la rencontre face à Al-Khaleej, dans le cadre de la onzième journée du championnat saoudien de Roshan Pro League, contribuant fortement à la victoire d'Al-Ahli sur le score de 4-1, après avoir inscrit deux buts qui ont confirmé sa valeur offensive.

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L'attaquant anglais a ainsi porté son total à 13 buts, prenant seul la tête du classement des buteurs de la Roshan Pro League, et transformant son retour de blessure en une soirée remarquable, lui qui avait été au centre des moqueries avant le match, avant de répondre de la meilleure des manières par sa performance devant le but.

Après la fin de la rencontre, Toney s'est retrouvé face à une question concernant la vidéo publiée par le compte d'Al-Khaleej, mais il a choisi de ne pas se laisser entraîner dans une joute médiatique ni de répondre par la pareille, préférant clore le dossier de manière diplomatique.

Commentant la vidéo moqueuse devant les médias, Toney a déclaré : « Je ne commenterai pas cela, car si je commente, tous les clubs feront la même chose, et je serai alors forcément importuné. »

Par cette réponse, la star d'Al-Ahli a évité d'accorder à l'épisode une place plus grande que sa réelle importance, au moment où la large victoire et le doublé qu'il a inscrit se sont chargés d'apporter la réponse sur le terrain. Al-Ahli est ainsi reparti avec les trois points, tandis que Toney poursuit sa course aux chiffres dans la lutte pour le titre de meilleur buteur.



