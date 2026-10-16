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Traduit par

Vidéo : « Mon épaule s'est déboîtée » : Yasser Al Qahtani se remémore son duel avec Wael Gomaa

Y. Al Qahtani
W. Gomaa
Arabie saoudite
Égypte
Arabie saoudite
Égypte

Qu'a déclaré la légende du football saoudien ?

Yasser Al Qahtani, légende du football saoudien, est revenu sur ses souvenirs de son duel avec Wael Gomaa, ancien défenseur d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, qui s'était conclu par une luxation de l'épaule.

Al Qahtani a déclaré dans des propos accordés aux chaînes saoudiennes "Thmanyah" : "J'ai affronté Wael Gomaa alors qu'il était chauve, et à la meilleure période de la sélection égyptienne".

Il a précisé : "Nous avons affronté l'Égypte en amical avant notre match contre la Corée du Sud dans les qualifications pour la Coupe du monde 2006. C'était une équipe d'une force anormale, et elle a réussi à nous battre sur le score d'un but à zéro".

Il a ajouté : "Je n'ai pas réussi à prendre le dessus sur lui (Wael Gomaa) sur un seul ballon, et au bout du compte, il a provoqué la luxation de mon épaule, sans le vouloir".

Et de conclure : "Je l'aime en tant que personne et en tant qu'ami très cher, mais aussi en tant que joueur. Il était puissant, il avait de la personnalité, et il a remporté la Coupe d'Afrique des nations avec l'Égypte à 3 reprises consécutives. Mais il a été victime d'une injustice en ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde".

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