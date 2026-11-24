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Mohamed Al-Deayea, ancien gardien d'Al-Hilal et de la sélection saoudienne, s'est incliné devant le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine du rival historique Al-Nassr, en reconnaissant que celui-ci est désormais tout proche du 1000e but de sa carrière.

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« Ronaldo est désormais capable d'atteindre le 1000e but de sa carrière », a déclaré Al-Deayea dans l'émission « Dawrina Ghair ».

Le journaliste saoudien Khaled Al-Shenaif, présentateur de l'émission, a taquiné la légende d'Al-Hilal en lui rappelant ses propos de la saison dernière, dans lesquels il jugeait improbable que la star portugaise atteigne la barre des 1000 buts.

Al-Deayea a réagi en ces termes : « Quand on voit les créateurs qui évoluent autour de Cristiano (Ronaldo), comme João Félix et Sadio Mané, ils lui permettent de marquer. Même Angelo a préféré lui faire la passe plutôt que de marquer lui-même sur le but refusé face aux Qataris d'Al-Sadd. »

Il a ajouté : « Je pense que Cristiano Ronaldo en est capable (de marquer 1000 buts), et si Al-Nassr reste à ce niveau, il pourrait atteindre ce cap avant le prochain mercato d'hiver. »

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Et de conclure : « Si je reviens sur mes déclarations précédentes, c'est en raison des équipes que Ronaldo affronte. S'il ne disputait pas la Ligue des champions de l'AFC Élite, il n'aurait pas marqué tous ces buts, car le niveau de toutes les équipes asiatiques est faible. »

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Les propos d'Al-Deayea interviennent après la victoire 2-1 d'Al-Nassr face à Al-Sadd, ce mardi, à l'Al-Awwal Park de Riyad, la capitale saoudienne , lors de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'AFC Élite.

Ronaldo a ouvert le score pour Al-Nassr face à Al-Sadd sur un penalty qu'il a lui-même obtenu à la 12e minute, après avoir été fauché dans la surface, avant de le transformer à la 13e minute d'une frappe puissante sur la droite du gardien Meshaal Barsham.

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Grâce à ce penalty, le Portugais a atteint le 987e but de sa carrière, et n'est plus qu'à 13 réalisations de devenir le premier joueur de l'histoire du football à inscrire 1000 buts.

Avec ce but, la star portugaise a également brisé la malédiction qui le poursuivait dans l'exercice des penalties avec Al-Nassr depuis le début de la saison.

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Ronaldo avait manqué un penalty lors du dernier Clasico face au rival historique Al-Ahli, vendredi dernier, dans un match en retard de la neuvième journée de la Roshn Saudi League, qui s'était soldé par une défaite 1-3.

Selon le réseau de statistiques Opta, Ronaldo a manqué les deux penalties qu'il a tirés cette saison en Roshn Saudi League, après en avoir déjà raté un lors de la victoire 1-0 face à Neom, le 20 octobre dernier, face au gardien Marcin Bułka.

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Ce chiffre correspond au total des penalties manqués par Ronaldo lors de la saison dernière de Roshn Saudi League, où il en avait transformé 6 sur 8.

Par ailleurs, c'était la première fois que Ronaldo échouait sur deux penalties consécutifs en Roshn Saudi League depuis son arrivée à Al-Nassr en janvier 2023, après la résiliation de son contrat avec Manchester United.

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Le dernier penalty inscrit par Ronaldo avec Al-Nassr en Roshn Saudi League remontait au 3 avril dernier, lors de la victoire 5-2 face à Al-Najma, avant qu'il ne renoue avec la réussite dans cet exercice en Ligue des champions de l'AFC Élite.

Ce but a une portée historique pour la star portugaise, puisqu'il fait de lui le meilleur buteur de l'histoire d'Al-Nassr en Ligue des champions de l'AFC Élite.

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Ronaldo compte désormais 17 buts avec Al-Nassr dans la compétition, dépassant ainsi l'attaquant marocain Abderrazak Hamdallah, auteur de 16 buts avec le club dans cette épreuve.