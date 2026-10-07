Avec un but, deux passes décisives et des gestes inoubliables, Lionel Messi a tiré sa révérence avec la sélection argentine d'une manière digne d'une carrière légendaire, après avoir mené l'Albiceleste à la victoire face au Bénin sur le score de trois buts à zéro, dans la nuit de ce mercredi, lors de sa dernière apparition sous le maillot de son pays.

Messi n'a pas attendu longtemps pour laisser son empreinte, en délivrant la passe décisive sur le premier but inscrit par Nicolás Otamendi à la 48e minute, à la suite d'un corner tiré par le capitaine de l'Argentine d'un centre parfait, que le défenseur a repris de la tête pour l'envoyer au fond des filets.









Messi est ensuite revenu pour offrir le deuxième but à la 61e minute, après avoir transmis le ballon au remplaçant Nico Paz, qui a réussi à faire trembler les filets du Bénin, avant que ce ne soit au tour de « la Puce » d'inscrire le troisième but sur penalty à la 71e minute.













Messi a obtenu la meilleure note de la rencontre avec 8,5 sur 10, après avoir livré une prestation marquante lors de sa dernière apparition, délivrant 4 passes clés, en plus de deux occasions nettes de but créées, confirmant ainsi sa présence jusqu'au dernier instant avec l'Albiceleste.

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Messi a choisi de terminer son aventure internationale par une prestation portant la marque de ses habitudes, entre passes décisives, buts et occasions créées, transformant sa dernière soirée avec l'Argentine en une scène de célébration exceptionnelle, avant de faire ses adieux au public dans une ambiance chargée d'émotion qui restera gravée dans les mémoires.