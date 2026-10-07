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Argentina v Benin - International FriendlyGetty Images Sport
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Vidéo : Messi marque et manque la plus étrange des occasions lors de sa soirée d'adieu

L. Messi
Argentine
Argentine

Le magicien argentin surprend tout le monde

Entre un instant qui a fait trembler les filets et un autre qui a stupéfié tout le monde, Lionel Messi a écrit un nouveau chapitre de sa soirée si particulière avec la sélection argentine, après avoir marqué un but puis manqué une occasion incroyable devant le but du Bénin, dans un match au caractère exceptionnel pour le capitaine de « l'Albiceleste ».

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Messi a réussi à inscrire le troisième but de la sélection argentine à la 71e minute, après que « l'Albiceleste » a obtenu un penalty, que le capitaine de l'équipe s'est chargé de transformer avec succès pour loger le ballon dans les filets du Bénin.

Quatre minutes seulement après son but, Messi a manqué l'une des plus étranges occasions du match, après s'être retrouvé à quelques centimètres du but, mais il n'est pas parvenu à pousser le ballon dans les filets, à la grande surprise des supporters de voir une occasion aussi facile gâchée de la sorte.

L'action a suscité de larges réactions dans le stade, d'autant plus que Messi était idéalement placé pour ajouter un nouveau but à son compteur, mais le ballon n'a pas trouvé le chemin des filets malgré sa très grande proximité.



La confrontation face au Bénin revêt une importance particulière pour Messi, dans l'ambiance festive qui a accompagné son apparition avec la sélection argentine, le capitaine de « l'Albiceleste » ayant conjugué en une seule soirée un but et une occasion manquée insolite qui restera parmi les images marquantes du match.

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