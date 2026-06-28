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Hussein Hamdy

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Vidéo : Messi bat un record grâce à un coup franc magistral contre la Jordanie

L. Messi
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Un nouveau chapitre s’ouvre dans l’histoire du club.

Lionel Messi, la star argentine, a réalisé un exploit sans précédent en inscrivant le troisième but des « danseurs de tango » face à la Jordanie lors de la troisième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

La Pulga a brillamment transformé un coup franc à la 80^e minute de la rencontre face à la Jordanie.

Selon le site de statistiques « Opta », Lionel Messi devient le premier joueur de l’histoire de la Coupe du monde à marquer au moins un but lors de sept matchs consécutifs.

Selon le même organisme, il rejoint ainsi le club très fermé des cinq joueurs ayant inscrit au moins deux coups francs directs en Coupe du monde depuis 1966 : Pelé, Rivelino, Teófilo Cubillas, Bernard Gini et David Beckham.

Selon le site statistique « Mr. Sheet », Messi consolide ainsi son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde hors de la surface de réparation, avec sept réalisations.

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Dans ce classement, « La Pulga » devance notamment Rivelino (5 buts), Lothar Matthäus (4 buts), Diego Forlán (4 buts), Bobby Charlton (3 buts), Garrincha (3 buts) et Kylian Mbappé (3 buts).

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