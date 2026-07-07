L'équipe d'Égypte a quitté la Coupe du monde 2026 sur une défaite haletante face à l'Argentine, tenante du titre, s'inclinant 3-2 ce mardi au stade d'Atalanta en huitièmes de finale.

Les Pharaons ont d’abord mené grâce à des réalisations de Yasser Ibrahim (15^e) et Mostafa Zico (67^e), avant que Cristian Romero (79^e) puis Lionel Messi (84^e) n’égalent pour l’Albiceleste.

Dans le temps additionnel (90e+2), Enzo Fernández a inscrit le but décisif qualifiant l’Argentine pour les quarts de finale, où elle affrontera le vainqueur de la rencontre Suisse-Colombie, programmée ce mardi soir.

La rencontre a commencé sur un rythme posé, l’Argentine imposant progressivement son emprise sur le ballon sans toutefois se créer d’occasions franches.

L’Égypte a ouvert le score par Yasser Ibrahim, de la tête, suite à un centre millimétré de Marwan Attia (15^e).

À la 21e minute, le gardien égyptien Mostafa Shobier a repoussé un penalty tiré par le capitaine argentin Lionel Messi, préservant ainsi l’avance des Pharaons.





Outre ce penalty, le portier égyptien a réalisé deux autres arrêts déterminants face à Alexis Mac Allister et Julián Álvarez, maintenant ainsi l’avantage des Pharaons à la mi-temps (1-0).

L’Argentine a entamé la seconde période par un pressing haut afin d’égaliser, tandis que les Égyptiens se repliaient pour lancer des contres.

Les Pharaons ont inscrit un deuxième but par Mostafa Zico à la 58^e minute, mais l’arbitre français François Letexier l’a annulé après consultation de la vidéo, pour une faute signalée sur Marwan Attia en début d’action.

À la 67e minute, Zico a récidivé en inscrivant le deuxième but des Pharaons, à la suite d’une contre-attaque parfaitement menée par Mohamed Salah, qui a servi Haytham Hassan. Ce dernier a adressé une superbe passe à Zico, qui a envoyé le ballon au fond des filets d’une seule touche.

Sous la pression argentine, les Pharaons ont cédé à la 79e minute : coup de tête de Cristian Romero, servi par Messi, pour réduire l’écart.









À la 84e minute, Messi égalise d’une frappe fulgurante depuis l’intérieur de la surface, après avoir lui-même lancé l’action.

Enzo Fernández a alors inscrit le but de la victoire d’une tête à la 90^e+2, concluant une contre-attaque rapide des joueurs du Tango.









Les Pharaons s’étaient auparavant qualifiés pour les huitièmes de finale en éliminant l’Australie aux tirs au but, après un nul 1-1 au terme du temps réglementaire et des prolongations.

De son côté, l’Argentine avait atteint ce stade en dominant le Cap-Vert (3-2) après deux prolongations.