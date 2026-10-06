Vidéo : Medvedev blesse un spectateur et offre à Djokovic un exploit historique aux dépens de Nadal

Novak Djokovic s'est qualifié pour la finale du tournoi de tennis de Pékin de manière dramatique, après avoir profité de la disqualification du Russe Daniil Medvedev lors de la demi-finale, à la suite d'une balle que ce dernier a envoyée sur un spectateur, dans un épisode surréaliste qui a scellé le match en faveur de la star serbe.

Djokovic, actuellement 11e au classement mondial, menait 7-5, 5-3 après une rencontre de deux heures et 30 minutes, lorsque Medvedev, 5e mondial, a envoyé une balle en direction des tribunes, atteignant un supporter au visage, ce qui l'a contraint à quitter son siège pour recevoir des soins, avant que ne soit prise la décision de disqualifier le joueur russe.

Djokovic s'est ainsi assuré une septième finale dans la capitale chinoise, tout en préservant son parcours parfait dans le tournoi, portant sa série de victoires consécutives à Pékin à 33 matches.

Ce nouveau record intervient après que Djokovic a dépassé hier la marque détenue par l'Espagnol Rafael Nadal, qui avait signé 31 victoires consécutives lors de ses premiers matches à Roland-Garros, le Serbe devenant ainsi le détenteur de la plus longue série de victoires consécutives au début de ses participations dans un même tournoi à l'ère Open.

Djokovic affrontera en finale l'Australien Alex de Minaur, 9e mondial, qui a atteint le dernier match en profitant de l'abandon du Polonais Hubert Hurkacz, 34e au classement, alors qu'il menait 6-4, 3-2.

La rencontre entre Djokovic et de Minaur sera la cinquième entre les deux hommes, le Serbe dominant les confrontations directes avec trois victoires. Il avait déjà profité de l'abandon du joueur australien avant leur match en quart de finale de Wimbledon en 2024.