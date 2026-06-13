Kylian Mbappé, la star de l’équipe de France, a fait sensation à quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, où les Bleus affronteront le Sénégal, mais cette fois loin de ses buts et de ses prouesses sur le terrain.

La star des Bleus a en effet participé à une séquence divertissante dans l’émission « Carpool Karaoke », animée par le journaliste et humoriste britannique James Corden sur la chaîne « Fox Sports ». Au programme : un défilé de mode improvisé qui a offert de nombreux moments hilarants.

Au fil de l’émission, l’attaquant a enchaîné les tenues excentriques – veste rose, bonnet XXL, lunettes de soleil futuristes – dans un décor bien loin des terrains synthétiques.

Bien que le joueur ne soit pas réputé pour son intérêt pour la mode au sein des Bleus, il a relevé le défi avec humour et une spontanéité qui a immédiatement emballé les internautes.

L’épisode a offert plusieurs séquences comiques, dont le point d’orgue a vu Mbappé et James Corden imiter un duo de flûtistes, déclenchant un éclat de rire général, en écho à un autre extrait de l’interview où le capitaine des Bleus évoquait son ancienne expérience d’apprentissage de cet instrument.

Il a même taquiné le public en suggérant qu’il pourrait transformer ce geste en une célébration personnelle en cas de but lors de la Coupe du monde, ajoutant une dernière touche d’humour à son passage télévisé.

À 27 ans, il s’apprête à disputer sa troisième Coupe du monde avec les Bleus, avec l’ambition de guider la France vers un nouveau titre mondial lors de l’édition 2026 coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.