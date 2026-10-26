Vidéo : Mbappé arrive à Londres, va-t-il décrocher le Ballon d'Or ?

Le Français Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, est arrivé ce lundi dans la capitale britannique, Londres, pour assister à la 70e cérémonie de remise du Ballon d'Or.

L'attaquant français a voyagé en compagnie de sa famille et de la délégation du Real Madrid, quelques heures seulement avant la remise des prix individuels les plus prestigieux du monde du football, selon ce qu'a rapporté le réseau « Foot Mercato ».

À l'approche de l'annonce du prix le plus important, Mbappé prêtera une grande attention au résultat final, car il rêve toujours de remporter le premier Ballon d'Or de sa carrière, au terme d'une concurrence féroce avec le duo formé par Lamine Yamal, la star du Barça, et Harry Kane, l'attaquant du Bayern Munich.

Mbappé se rend à la cérémonie du Ballon d'Or après avoir mené le Real Madrid, hier dimanche, à la victoire face au Barça (2-1) lors du Clasico, en inscrivant les deux buts madrilènes dans la rencontre disputée au Camp Nou, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne.

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Bien que le Real Madrid ait achevé la saison dernière sans remporter le moindre titre collectif, l'attaquant français a affiché des statistiques individuelles exceptionnelles qui ont fait de lui l'un des principaux candidats au prestigieux trophée.

Mbappé a inscrit 42 buts et délivré 7 passes décisives en 44 matchs avec le Real Madrid lors de la saison 2025-2026, confirmant sa valeur offensive et sa capacité à faire la différence, malgré les difficultés de son équipe dans la course aux titres.

Sur le plan international, Mbappé a brillé sous le maillot de l'équipe de France lors de la Coupe du monde 2026, après avoir marqué 10 buts et délivré 4 passes décisives en 8 matchs, terminant la compétition en tête des buteurs avec 10 réalisations, et confirmant son statut de l'une des principales stars du Mondial, malgré la quatrième place obtenue par les Bleus.







