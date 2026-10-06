Emiliano Martinez, le gardien de but de la sélection argentine, a adopté une coupe de cheveux particulière en hommage à son capitaine Lionel Messi avant son match d'adieu avec l'Argentine.

Le gardien a dévoilé un dessin spécial pour sa nouvelle coupe, quelques heures seulement avant le match amical contre le Bénin, prévu mercredi matin au stade Monumental.

Le coiffeur de la sélection argentine, Dani Alli, a publié une photo sur son compte Instagram montrant la nouvelle coiffure de Martinez : le célèbre « M », sur un côté de sa tête.

Martinez a l'habitude de modifier l'apparence de ses cheveux avant les matches à forte charge symbolique avec l'Argentine.

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Le changement le plus marquant a eu lieu lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar : après la fin de la phase de groupes, Martinez avait teint ses cheveux aux couleurs du drapeau de son pays, bleu clair et blanc, avant le match des huitièmes de finale contre l'Australie.

En mars 2023, avant le match amical contre le Panama disputé pour célébrer le sacre de la sélection en Coupe du monde au stade Monumental, le gardien avait opté pour un autre dessin : une étoile à l'arrière de la nuque. C'est le même coiffeur qui lui avait réalisé la coupe, et la photo avait été publiée sur les réseaux sociaux avant la rencontre.

Cette fois, le changement n'était pas lié à une journée de qualifications ni à la célébration d'un titre, mais au match au cours duquel les supporters argentins verront leur légende Lionel Messi pour la dernière fois sous le maillot de la sélection.

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