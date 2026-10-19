Vidéo : Marmoush marque enfin et offre à Tottenham sa première victoire en Premier League

L'Égyptien Omar Marmoush a conduit son équipe de Tottenham Hotspur vers sa première victoire en Premier League cette saison, après avoir inscrit le but de la victoire face à Coventry City (3-1), lors du match qui a opposé les deux équipes sur la pelouse des Spurs, dans le cadre de la septième journée de Premier League.

La star égyptienne a marqué son premier but sous le maillot de Tottenham, après avoir rejoint l'équipe sous forme de prêt en provenance de Manchester City en début de saison, offrant à son équipe trois points précieux grâce à une frappe canon qui a scellé la rencontre en faveur des locaux.

James Maddison a ouvert le score pour Tottenham à la 14e minute, donnant l'avantage à son équipe de façon précoce, avant que Jack Rudoni ne parvienne à égaliser pour Coventry à la 50e minute, ramenant le match à la case départ au coup d'envoi de la seconde période.

Tottenham n'a pas attendu longtemps pour reprendre l'avantage, Marmoush s'illustrant à la 58e minute d'une frappe puissante qui a trouvé le fond des filets, inscrivant le deuxième but des Spurs et enflammant les supporters du club londonien, après avoir redonné l'avantage aux locaux.

Quelques instants avant la fin du match, Ben Davies est parvenu à inscrire le troisième but des Spurs à la 90e+6 minute, assurant la victoire de son équipe.

Cette victoire représente un élan important pour Tottenham, qui porte son total à 6 points et se place à la seizième place, à la différence de buts devant Coventry City, promu récemment et dix-septième.







