Les supporters de Manchester United n'ont pas eu à attendre longtemps avant de subir un nouveau choc à Old Trafford. Au milieu des protestations continues contre la direction du club, Aston Villa a abordé la rencontre avec une grande force et a réussi à inscrire deux buts au cours des quatre premières minutes, lors de la clôture de la dixième journée de Premier League, mettant les locaux sous une pression très précoce.

Alisson Edward a ouvert le score en faveur d'Aston Villa dès la première minute, après avoir pris de court la défense de Manchester United, offrant à son équipe une avance rapide au milieu de la stupeur des supporters présents dans les tribunes d'Old Trafford.

Trois minutes à peine se sont écoulées avant qu'Aston Villa ne frappe à nouveau, Nicolas Jackson ajoutant le deuxième but à la quatrième minute, aggravant les difficultés de Manchester United et le plaçant devant une tâche ardue dès le début de la rencontre.

Ce début choc a accentué la tension à l'intérieur d'Old Trafford, d'autant que les supporters de Manchester United avaient organisé des protestations contre la direction du club avant le coup d'envoi, brandissant des banderoles réclamant le changement, avant de voir leur équipe menée de deux buts au cours des quatre premières minutes.

Ce scénario précoce a ajouté davantage de pression sur Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, ainsi que sur la direction du club, dans un contexte de colère des supporters en raison du recul des résultats, transformant l'atmosphère de protestations d'avant-match en un nouveau choc dès le coup de sifflet initial.

Mais Manchester United a réussi à retrouver une partie de ses espoirs de retour, après que Bruno Fernandes a réduit l'écart à la 16e minute sur un penalty, obtenu par Matheus Cunha après avoir été fauché dans la surface de réparation, ramenant les locaux dans la rencontre et ravivant l'enthousiasme des supporters.

Ce penalty a rappelé le scénario de la confrontation entre Manchester United et la Roma en Ligue des champions, lorsque l'équipe anglaise était menée de deux buts à zéro avant de réussir à renverser le score et à décrocher une victoire palpitante sur le score de 3-2, après avoir entamé sa remontée par un but sur penalty transformé lui aussi par Bruno Fernandes.

Manchester United a d'ailleurs réussi, avant la fin de la première mi-temps et plus précisément à la 44e minute, à inscrire le but égalisateur par l'intermédiaire de Youri Tielemans, ancien joueur d'Aston Villa, d'une frappe puissante aux abords de la surface de réparation.